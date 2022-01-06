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Koronavirüs

Kyrie Irving, aşı tartışmalarının ardından ilk kez parkeye çıktı

Irving, aşı olmayı reddetmişti

06 Ocak 2022 15:01

T24 Dış Haberler

NBA yıldızı Kyrie Irving, aylar süren Koronavirüs protokolü tartışmalarının ardından Brooklyn Nets'in Indiana Pacers'ı yendiği karşılaşmada parkelere geri döndü.

Aralık ayında Nets, Irving'in aşılanana kadar oynayamayacağı kararını geri çekmişti.

Aşı karşıtı açıklamalarıyla gündeme gelen NBA yıldızı, spor etkinlikleri için aşılanmayı zorunlu tutan eyaletlerde forma giyemeyecek. Buna kendi takımının kenti New York da dahil.

Irving, parkelere döndüğü ilk karşılaşmada 22 puan kaydederken; Brooklyn, Indiana Pacers'ı 19 puan geriden gelerek 129-121 yendi.

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