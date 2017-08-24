Kyme Arkeoloji Müzesi’nin karakol olacağı iddiası TBMM gündeminde

İzmir’in Aliağa ilçesinde bulunan Kyme Antik Kenti’nden çıkarılan tarihi bulguların incelendiği Kyme Arkeoloji Müzesi’nin, Aliağa Merkez İlçe Karakolu binasına dönüştürülmek istendiği iddiası TBMM gündemine taşındı. CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş tarafından yanıtlanması istemiyle verdiği soru önergesinde iddiaların doğrulu olup olmadığını sordu.

Murat Bakan’ın soru önergesi şöyle:

“İçerisinde 30 bin kasa arkeolojik ürün bulunduran Kyme Antik Kentin içerisindeki Kyme Arkeoloji Müzesi karakola dönüştürülüyor.

İzmir’in Aliağa ilçesinde bulunan Kyme Antik Kenti’nden çıkarılan tarihi bulguların incelendiği Kyme Arkeoloji Müzesi’nin, Aliağa Merkez İlçe Karakolu binasına dönüştürülmek istendiği iddia edilmektedir. Basına yansıyan bilgiye göre; Aliağa’da Hükümet Konağı’nın altında bulunan merkez ilçe karakolunun, Aliağa Kaymakamlığı ve Aliağa Belediyesi tarafından Kyme Arkeoloji Müzesi'nin binasına taşınmasına karar verilmiştir.

Karakola dönüştürülmek istenen Kyme Arkeoloji Müzesi’nin yapımına 1990’lı yıllarda İtalyan Arkeolog Ordinaryüs Profesör Sebastiana Lagona’nın girişimi ve belediye desteğiyle başlanmış ancak kamuoyuna açılmak üzere tamamlanamamıştır.

Doğal ve Kültürel Yaşam Girişimi, müzenin yıllardır onarılmadığını ve halka açılmadığını, müze içerisinde Kyme Antik Kenti’nden çıkarılan ve incelenmeyi bekleyen irili ufaklı 30 bin kasa arkeolojik ürünün bulunduğunu ifade etmiştir. Bu bağlamda;

1 – Kyme Arkeoloji Müzesi’nin ilçe karakoluna dönüştürülmek istendiği iddiası doğru mudur?

2 – Kyme Arkeoloji Müzesi’nin ilçe karakoluna dönüştürülmek istendiği iddiası doğruysa, ilçede karakol yapımı için neden bir müze tercih edilmiştir? İlçede karakol yapılacak başka bir yer yok mudur?

3 – Bakanlığınız, Kyme Arkeoloji Müzesi’nin onarılması ve Kyme Antik Kenti’nden çıkan eserlerin sergilenmek üzere halka açılması kapsamında yürüttüğü ve/veya yürütmeyi düşündüğü bir çalışma var mıdır?”