Kylie Jenner, yine 'dünyanın en genç milyarderi' oldu

Reality show yıldızı ve kozmetik markası kurucusu Kylie Jenner, Forbes dergisinin her yıl açıkladığı listede, 1 milyar dolar'lık servetiyle yine ilk sırada yer aldı.

Reality şovu 'Keeping Up with the Kardashians' ile ünlenen 22 yaşındaki Kylie Jenner, kozmetik şirketiyle servetine servet katıyor.

Ünlü isim, geçtiğimiz yıl bu unvan ile 23 yaşında milyarder olan Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg'i tahtından etmişti.