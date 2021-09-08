Kylie Jenner hamile olduğunu Instagram videosuyla doğruladı

T24 Magazin

Bir süredir hamile olduğu konuşulan Kylie Jenner hamilelik söylentilerini doğruladı. 2. bebeklerini bekleyen Kylie Jenner ve Travis Scott, haberi Kylie Jenner'ın sosyal medya hesabından duyurdu.

Kylie Jenner, hamileliğini, 265 milyondan fazla takipçisi bulunan Instagram hesabından kalp ve hamilelik emojileri ile @travisscott yazarak bir buçuk dakikalık video ile duyurdu.

Jenner'ın 61 milyondan fazla izlenen ve on binlerce beğeni alan videosu hamilelik testi ile başlıyor. Video, çifti 30 yaşındaki Travis Scott ile kızlarını Jenner'ın ultrasonu için doktor muayenahanesine götürürken gösteriyor. Videoda Kylie'nin, annesi Kris Jenner'a hamile olduğunu söylediği an da görülüyor.