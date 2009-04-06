Kylie botoks güzeliymiş

Kylie Minogue sonunda güzelliğinin sırrını itiraf etti.40 yaşındaki dünyaca ünlü şarkıcı 'Zaman zaman botoks yaptırıyorum. Gecce.com'un haberine göre, Minogue, ihtiyaç duyarsam diğer operasyonları da güzelliğimi korumak için yaptırabilirim' dedi. Botoks yaptırınca kendisini daha güzel ve dinç hissettiğini söyleyen Kylie Minogue, yine de doğallığını yitirmemenin önemli olduğunu ifade etti.