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Kylie botoks güzeliymiş

Güzel şarkıcı Kylie Minogue, güzelliğini zaman zaman yaptırdığı botoksa borçlu olduğunu açıkladı.

06 Nisan 2009 03:00

Güzel şarkıcı Kylie Minogue, güzelliğinin zaman zaman yaptırdığı botokstan kaynaklandığını açıkladı.

Kylie Minogue fotoğrafları - FOTOGALERİ

Kylie Minogue sonunda güzelliğinin sırrını itiraf etti.40 yaşındaki dünyaca ünlü şarkıcı 'Zaman zaman botoks yaptırıyorum. Gecce.com'un haberine göre, Minogue, ihtiyaç duyarsam diğer operasyonları da güzelliğimi korumak için yaptırabilirim' dedi. Botoks yaptırınca kendisini daha güzel ve dinç hissettiğini söyleyen Kylie Minogue, yine de doğallığını yitirmemenin önemli olduğunu ifade etti.

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