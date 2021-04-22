KYK, yükseköğrenime kayıtlı 7 milyon 940 bin öğrencinin yüzde 5,6'sına burs veriyor

Kredi ve Yurtlar (KYK) Genel Müdürlüğü, CİMER başvurusuna yanıt vererek, öğrenim kredisi ve burs alan öğrencilere ilişkin verileri paylaştı. KYK kredisi alan öğrencilerin sayısı 969 bin, burs alanların sayısı ise 447 bin olarak açıklandı.

Gelen yanıtta 2020/2021 öğretim yılı Mart 2021 tarihi itibariyle (ilk defa kredi/burs alan ile aktif geçmiş yıl öğrencileri ile birlikte) 969.237 öğrenciye öğrenim kredisi, 447.554 öğrenciye burs ödemesi yapıldığı belirtildi.

Türkiye’de yükseköğrenime kayıtlı öğrenci sayısının 7 milyon 940 bin olduğu düşünüldüğünde, devletten burs alanlarının oranının yüzde 5,6’da kaldığı görüldü. Kredi alanların oranı ise yüzde 12,2 olarak gerçekleşti.

Gelen yanıtta ayrıca, bu yıl başvuranlara ilişkin olarak “Bakanlığımıza 2020/2021 öğretim yılında 766.516 öğrenci burs/kredi almak üzere başvuruda bulunmuş olup, 2020/2021 öğretim yılında 240.817 öğrenciye öğrenim kredisi, 147.791 öğrenciye burs tahsisi yapılmıştır” denildi. Buna göre bu dönem kredi/burs başvurusu yapan öğrencilerin yalnızca yüzde 50,6’sı kredi veya burs imkanlarından yararlanabildi.