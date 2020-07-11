KYK bursları kesildi mi; pek çok öğrencinin öğrenim kredisi bildirimsiz sonlandırıldı!

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından önlisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerine her ayın 6’sı ve 10’u arasında ödenen öğrenim kredileri, bu ay öğrencilere ödenmedi ve kredi taahhütname süresi dolmadan birçok öğrencinin kredisi kurum tarafından sonlandırıldı.

Tepkilerini sosyal medyadan dile getiren öğrenciler sosyal medya sitesi Twitter'da “#KYKdaNelerOluyor” etiketiyle konuyu gündeme taşıdı.

Gazetekarınca'dan Ümit Tanışır'ın haberine göre; öğrenciler, yeni tip Koronavirüs salgınının yarattığı ekonomik zorluklar sürerken, kredilerinin kesilmesiyle büyük bir mağduriyet yaşadıklarını belirtirken, aktif öğrencilikleri devam etmesine rağmen, kurum tarafından herhangi bir bildirim yapılmadan kredilerinin kesildiğini söylüyor.

Resmi açıklama yapılmadı

KYK’nin resmi sitesinde konuya ilişkin herhangi bir açıklama yer almazken, kurum sosyal medya üzerinden bazı öğrencilere verdiği yanıtta, "Sorunun yatay geçişle veya herhangi bir sebeple bölüm değiştirenlerin kredi nakil talebinin öğrenciler tarafından zamanında gerçekleştirilmemesinden kaynaklandığı" ifade edildi.