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Yaşam

Kuzularını vantilatörle serinletiyor

Manisa'nın Sarıgöl ilçesindeki çiftçi, kuzuların sıcak havadan etkilenmemesi için ağılına vantilatör yerleştirdi.

20 Temmuz 2011 03:00

T24 - Manisa'nın Sarıgöl ilçesindeki çiftçi, kuzuların sıcak havadan etkilenmemesi için ağılına vantilatör yerleştirdi. 

Aşağıkoçaklar Mahallesi Dereboyu Caddesi'ndeki evinin yanında bulunan ağılda 10 kuzu besleyen Hasan Pala, aşırı sıcak hava nedeniyle kuzuların halsiz düştüğünü belirtti.

Kuzuları sıcağın etkisinden korumak istediğini, ancak maddi açıdan ağılda havalandırma sistemi kurdurmasının mümkün olmadığını anlatan Pala, ''Ağıla iki vantilatör yerleştirdim. Vantilatörler gün boyunca sürekli çalışıyor. Faydasını gördüm, kuzuların iştahı yerine geldi'' diye konuştu. 

Sarıgöl İlçe Tarım Müdürlüğü Veteriner Sağlık Teknisyeni Seçkin Görmen de Sarıgöllü çiftçinin, beslediği hayvanların serinlemesi için bulduğu yöntemin uygun olduğunu dile getirerek, ''Aşırı sıcaklarda hayvanlarda iştah azalması, bitkinlik, güneş çarpması olur. Kuzu besleyen çiftçimiz doğru bir uygulama yapmış'' dedi.



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