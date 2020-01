Kuzuların Sessizliği restore edilmiş hâliyle yeniden vizyona giriyor

Başrollerinde Anthony Hopkins ve Jodie Foster'ın oynadığı Kuzuların Sessizliği (The Silence of the Lambs) restore edilmiş haliyle tekrar vizyona giriyor.

İngiliz Film Enstitüsü, yönetmenliğini Jonathan Demme’in üstlendiği gerilim sinemasının önemli ve popüler filmlerinden Kuzuların Sessizliği’ni 4K tekniği ile yeniledi.

Başrollerini Jodie Foster ve Anthony Hopkins’in paylaştığı 1991 yapımı film, Britanya’da yenilenmiş kopyasıyla gösterime giriyor. Filmin aralarında Türkiye’nin de olduğu ülkelerde 4K kopyasıyla gösterime girip girmeyeceği henüz bilinmiyor.