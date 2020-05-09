Kuzuların Sessizliği dizi oluyor

Amerika Birleşik Devletleri merkezli CBS kanalının yeni sezonda yayınlayacağı diziler açıklandı. Diziler arasında Kuzuların Sessizliği filminin dizisi öne çıktı.



ABD’li kanal CBS yeni dizilerinin duyurusunu yaptı. Kanalın yeni yayın döneminde ekrana getireceği dizilerin arasında Kuzuların Sessizliği, The Equalizer’ın yeniden çekimi ve yeni bir Chuck Lorre sitcom dizisi olacak.

Starling'i kim oynayacak?

Webtekno'dan Emre Ömer Zehir'in haberine göre; Kuzuların Sessizliği daha önce iki defa karşımıza çıkmıştı. Yeni dizide, 1991’de yılında Jodie Foster ve 2001 yılında da Julianne Moore tarafından canlandırılan Clarice Starling’i bu kez Rebecca Breeds oynayacak.

Bu dizide filmin sona ermesinden altı ay sonrasına, 1993 yılına döneceğiz. Yapımcılar bu dizide Hannibal Lecter’dan sonrasında Starling’in yaşadıkları ve 'anlatılmamış hikâyesinin' aktarılacağını belirtiyor. Kal Penn, Michael Cuditz, Devyn A Tyler ve Nick Sandow gibi isimler de diziye dâhil olacak.

Hannibal Lecter'ı oynayacak aktör belli değil

Öte yandan dizide ikonik kötümüz Hannibal Lecter’ı kimin canlandıracağına dair bir bilgi yok. Bu denli güçlü bir karakteri canlandıracak ismi bulmak hiç de kolay bir şey değil. CBS’nin tercihinin kim olacağı merak ediliyor.