T24 LogoT24 Logo
Medya

Kuzuların Sessizliği dizi oluyor

09 Mayıs 2020 08:18

Amerika Birleşik Devletleri merkezli CBS kanalının yeni sezonda yayınlayacağı diziler açıklandı. Diziler arasında Kuzuların Sessizliği filminin dizisi öne çıktı.

ABD’li kanal CBS yeni dizilerinin duyurusunu yaptı. Kanalın yeni yayın döneminde ekrana getireceği dizilerin arasında Kuzuların Sessizliği, The Equalizer’ın yeniden çekimi ve yeni bir Chuck Lorre sitcom dizisi olacak.

Starling'i kim oynayacak?

Webtekno'dan Emre Ömer Zehir'in haberine göre; Kuzuların Sessizliği daha önce iki defa karşımıza çıkmıştı. Yeni dizide, 1991’de yılında Jodie Foster ve 2001 yılında da Julianne Moore tarafından canlandırılan Clarice Starling’i bu kez Rebecca Breeds oynayacak.

Bu dizide filmin sona ermesinden altı ay sonrasına, 1993 yılına döneceğiz. Yapımcılar bu dizide Hannibal Lecter’dan sonrasında Starling’in yaşadıkları ve 'anlatılmamış hikâyesinin' aktarılacağını belirtiyor. Kal Penn, Michael Cuditz, Devyn A Tyler ve Nick Sandow gibi isimler de diziye dâhil olacak.

Hannibal Lecter'ı oynayacak aktör belli değil

Öte yandan dizide ikonik kötümüz Hannibal Lecter’ı kimin canlandıracağına dair bir bilgi yok. Bu denli güçlü bir karakteri canlandıracak ismi bulmak hiç de kolay bir şey değil. CBS’nin tercihinin kim olacağı merak ediliyor.

ETİKETLER

Hannibal LecterKuzuların sessizliğiJodie FosterRebecca BreedsThe Equalizer
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24