'Kuzucukların' seni hiç unutmadı

Sinema dünyasında, Rıfat Ilgaz'ın ölümsüz eseri Hababam Sınıfı'ndan uyarlanan filmlerdeki müstahdem “Hafize Ana” karakterinin yanı sıra, Münir Özkul ile oynadığı filmlerdeki "Anne" rolleriyle Türk seyircinin kalbinde taht kuran Adile Naşit’in ölümün üzerinden bugün tam 21 yıl geçti. Oyunlarında ve sinema filmlerinde canlandırdığı saf, iyi yürekli “anne” tiplemesi ve kendine has kahkahası ile Türk Sinemasının unutulmaz isimleri arasına yerleşen Naşit, 11 Aralık 1987 yılında, doğduğu şehir olan İstanbul’daki evinde bağırsak kanseri sonucu hayata gözlerini yummuştu. 57 yıllık hayatına 80’in üzerinde sinema filmi sığdıran Naşit, çeşitli tiyatro oyunu ve dizilerde de rol aldı.Babası Ünlü komedyen Komik-i Şehir Naşit'in ölümünün ardından okulunu bırakan Adile Naşit, 14 yaşında İstanbul Şehir Tiyatroları, Çocuk Tiyatrosu'na girdi. Muammer Karaca'nın tiyatrosunda çalıştıktan sonra, 1948-1951 yılları arasında komedyen Aziz Basmacı ve Vahi Öz ile birlikte kurdukları toplulukta tiyatro kariyerini sürdüren Naşit, 1954'te geri döndüğü Muammer Karaca tiyatrosunda 1960'a kadar çalıştı. 1961'de eşi Ziya Keskiner ve ağabeyi Selim Naşit Özcan ile birlikte kurdukları “Naşit Tiyatrosu”nun dağılmasının ardından 1963'te girdiği "Gazanfer Özcan - Gönül Ülkü" tiyatrosunda, 1975'e kadar aralıksız olarak görev aldı.Naşit, beyaz perdeyle ise 1947 yılında Seyfi Havaeri'nin yönettiği “Yara” filmiyle tanıştı. 1976'da “İşte Hayat” adlı filmdeki rolüyle Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde “En İyi Kadın Oyuncu” ödülünü kazanan Naşit’in doruğa çıktığı rol, Rıfat Ilgaz’ın ölümsüz eseri “Hababam Sınıfı”nda canlandırdığı “Hafize Ana” karakteri oldu. 1978'de Uluslararası Sanat Gösterileri'nin tiyatro ve müzikallerinde rol almaya başlayan Naşit, Ertem Eğilmez ve Kartal Tibet'in çektiği güldürü filmlerinde sıkça rol aldı.Naşit, kariyerinin son dönemlerinde ise TRT’de yayınlanan “Uykudan Önce” programını nedeniyle “Masalcı Teyze” olarak anıldı.Naşit, 1980 yılında T.R.T Ankara Televizyonu prodüktörlerinden İlhan Şengün'ün yapımcısı olduğu, “Uykudan Önce” isimli çocuk programında, masal ve öyküler anlattığı çocuklar tarafından büyük ilgi gördü.