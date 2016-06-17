Kuzucuklar'ın seni çok özledi Adile Teyze

Oynadığı karakterler ve kahkahalarıyla tanınan, Türk sinema tarihinin mihenk taşı Adile Naşit'in ölümünün üzerinden 29 yıl geçti.

1930 doğumlu olan Adile Naşit tiyatrocu aileden geliyordu. Babası ünlü komedyen Komik-i Şehir Naşit, annesi de Ermeni kökenli tiyatro oyuncusu Amelya Hanım'dır. Oynadığı filmlerdeki 'anne' rolleriyle hafızalara kazınan Naşit, 11 Aralık 1987 yılında bağırsak kanseri sonucu aranızdan ayrıldı.

Adile Naşit, 1947 yılında çekilen 'Yara' filmiyle sinemaya adım attıysa da, tanınması 1970'lerde rol aldığı filmlerle olmuştur. 1976'da İşte Hayat adlı filmdeki rolüyle Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazanan Naşit, asıl başarıyı ''Hababam Sınıfı'' film serisindeki müstahdem ''Hafize Ana'' rolü kazandı.

'Hafize Ana' rolü kadar akıllarda kalan Münir Özkul ile karşılıklı oynadığı filmlerdeki 'Anne' rolleridir.



Adile Naşit 1980 yılında TRT'de yayınlanan 'Uykudan Önce' isimli programın ardından 'Masalcı Teyze' veya 'Adile Teyze' olarak da anılmaya başladı.



Adile Naşit 1985 yılında canlandırdığı anne karakterleri nedeniyle 'Yılın Annesi' seçilmiştir.

Adile Naşit ölümüne kadar oyunculuk yapmaya devam etmiştir.

Bitip tükenmez neşesi ve hayat enerji ile tüm oyunculara örnek olan sanatçı, 11 Aralık 1987 yılında sevenlerine ve sinemaya veda etti. Bağırsak kanserine 52 yaşında yenik düşen usta sanatçı, geride bıraktığı değerli yapıtlar ile anılmaya başladı. Karacaahmet Mezarlığı'na, oğlunun ve eşinin yanına defnedildi.

Adile Naşit'in oynadığı filmler arasında, Yara (1947), Lüküs Hayat (1950), Sev Kardeşim (1972), Ah Nerede (1975), Hababam Sınıfı, Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı (1975), Aile Şerefi (1976), Gülen Gözler (1977), Süt Kardeşler (1976), Tosun Paşa (1976), Şabanoğlu Şaban (1977), Sakar Şakir (1977), Gülen Gözler (1977), Kibar Feyzo (1978), Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor (1978), Gırgıriye (1981), Namuslu (1984), Milyarder (1986) sayılabilir.