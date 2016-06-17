Google'dan Adile Naşit'e özel doodle

Türk Sineması'nın efsane oyuncusu Adile Naşit'in bugün 86. doğumgünü. Google, 29 yıl önce aramızda ayrılan Adile Naşit’in doğumunun 86. yılını, özel olarak hazırlanan Doodle ile kutluyor.

Türk sinemasının en önemli ve özel oyunlarından olan Adile Naşit'in bugün 86. doğumgünü. 17 Haziran 1930 yılında doğan Naşit, 11 Aralık 1987'de yaşamını yitirdi. Şen kahkahalarına 29 yıldır hasret kaldık.

Oyun ve filmlerinin yanı sıra bir dönem “Kuzucuklarım” diye seslendiği çocuklara yönelik televizyon programlarıyla gönüllerde taht kuran 17 Haziran 1930 doğumlu Adile Naşit, yaşasaydı bugün 86 yaşında olacaktı.

Adile Naşit kimdir?

Türk sinemasının değerli sanatçılarından biri olan Adile Naşit, 17 Haziran 1930 yılında İstanbulda doğmuştur. Sinema ve tiyatro oyunculuğu yapan sanatçı, ekran karşısında hep Adile anne lakabı ile boy göstermiştir.

Usta oyunculuğunun yanı sıra mütevazi kişiliği ve özel hayatı ile gönülleri fed etmiştir. Sinema dünyasının güldüren ismi Naşit Özcan'ın kızı olan oyuncu, gülen yüzü ile hafızalarda kazındı. Babasının ölümü ile okul hayatını sonlandıran ve oyunculuk hayatına adım atan usta isim, ilk deneyimini, İstanbul Çocuk Tiyatrosu'nda gözler önüne serdi.



Sanatçının annesi Amelya Hanım da başarılı tiyatro oyuncularındandı. Halide Pişkin'in tiyatro grubu ile Her şeyden Biraz oyununda yer alarak, tanınmaya başlamış ve profesyonelleşmiştir. 1948 yılında Aziz Basmacı ve Vahi Öz'le birlikte grup kurarak turnelere başlamış ve ün kazanmıştır.

Ekranların gülen yüzü, hayatının dönüm noktasını 1948 yılında Lüküs Hayat filmi ile yaşamıştır. İlk defa sinema filminde yer almayan başlayan sanatçı, kendisine has kahkahası ve tiplemesi ile Türk halkının beğenisini kazanmıştır.



Hababam Sınıfı adlı filmde Hafize Ana adlı rolü ile büyük ilgi görmüş ve unutulmaz isimlerden biri olmuştur. Birçok filmde anne rolü ile başarılı projelere imzasını atmıştır. Oyunculuğu kadar yaşamı ile de örnek bir birey olan sanatçı, saygın ve sosyal yönü ile gönüllere taht kurdu.

Özel hayatını seyircilerinden uzak bir şekilde yürüten ünlü usta, 1950 yılında kendisi gibi tiyatro oyuncusu olan Ziya Keskiner ile evlenmiştir.



Eşi ile birlikte tiyatro grubu kurarak, uzun yıllar çalışmalarda bulunmuştur. Ahmet adında çocuğu olan sanatçı, Münir Özkul ile oynadığı roller ile anıldı. Başarıları ile ün kazanan aktris, 1976 yılında İşte Hayat adlı filmde gösterdiği üstün performans ile En İyi Kadın Oyuncu ödülüne layık görüldü.



Müzikallerde ve komedi filmlerinin aranan ismi, toplumsal projelerde yer aldı.

Gırgıriye, Ah Dede Vah Dede, Görgüsüzler, Talih Kuşu, Kuzucuklarım, İşte Hayat, Mavi Boncuk gibi birçok yapıtta yer aldı ve ünlü komedyen Kemal Sunal ile birçok filmde başrol oyunculuğu yaptı. Ankara Çankaya'da yapılan Adile Naşit parkında yapılan büstü ile sevenlerinden en güzel armağanı almış oldu.



Uykudan Önce adlı çocuk oyunu ile çocukların Masalcı Annesi olan sanatçı, uzun yıllar bu programda yer aldı. Özel yaşamında da iyi ve temiz kalpli bir kişiliğe sahip olan oyuncu, rollerinde de hep bu tiplemeleri canlandırdı. Neşesi ile yüzlerde tebessüm bırakan ve her filmi ile hayranlık uyandıran oyuncu, sempatik hareketleri ve fiziği ile ilgi odağı oldu.

Bitip tükenmez neşesi ve hayat enerji ile tüm oyunculara örnek olan sanatçı, 11 Aralık 1987 yılında sevenlerine ve sinemaya veda etti. Bağırsak kanserine 52 yaşında yenik düşen usta sanatçı, geride bıraktığı değerli yapıtlar ile anılmaya başladı. Karacaahmet mezarlığına, oğlunun ve eşinin yanına defnedildi.

