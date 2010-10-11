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Politika

Kuzu: Türban sorunu CHP'siz çözülmüyor

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı AKP’li Burhan Kuzu, üniversitelerdeki türban sorunun CHP’siz çözülemediğini söyledi.

11 Ekim 2010 03:00

T24- TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı AKP’li Burhan Kuzu, üniversitelerdeki türban sorunun CHP’siz çözülemediğini söyledi. Kuzu, “CHP işin içine girmedi mi, devletin refleksi öne çıkıyor. Asker sivil bürokrasi teyakkuza geçiyor, yargı, sistemi koruma kollama moduna geçiyor, alarma geçiyor sistem” dedi.


Radikal’in sorularını yanıtlayan Kuzu, ‘kamuda türban’ tartışmasını değerlendirdi. Bunun tartışılmasına bile gerek olmadığını kaydeden Kuzu, şöyle dedi: “Böyle bir proje de yok, böyle bir niyet de yok. Bu sadece üniversitedeki öğrencilerin önünü kesmek için bir manevra” Olacak şey değil o canım şu aşamada. Şu aşama derken, yarın düşünülecek gibi de düşünmeyin. Kademe kademe gidiyor gibi algılamayın bunları. Ama bin yıl sonra ne olur, ben bilemem ki.. Bizim böyle bir projemiz yok.”


Üniversitelerdeki sorunun çözümü için CHP’ye çağrıda bulunan ve Kemal Kılıçdaroğlu’na yanıt veren Kuzu, şunları söyledi: “Başörtüsü konusunu gündeme getiren kendisi oldu. Bu işi çözeceğim diyen kim? Biz çözemedik, ‘buyursun çözsün, getirsin biz yardımcı olalım’ diyoruz, bu kadar basit, bu kadar net. Getirsin, nasıl çözecekse, buyursun çözsün. ‘Başka tarafın hakkı derken’ neyi kastediyor? Şu an burada kronik başörtü sorunu var, eğer başını açanların başka bir sorunu varsa onu da gündeme getirelim. Ama sen başörtüsünün yanına ilgili ilgisi yok dokunulmazlık koyalım yok YÖK’ü koyalım... O başka bir tartışma, onlar anayasa değişikliği.”
Çözüm için yasanın da, uygulamanın da, YÖK’ün yetkisinin de olabileceğini kaydeden Kuzu, CHP olmadan çözümün kolay olmayacağını ise, “CHP bu süreç içinde olmadığı için bu sorun çözülemiyor. CHP işin içine girmedi mi devletin refleksi öne çıkıyor. Asker sivil bürokrasi teyakkuza geçiyor, yargı, sistemi koruma kollama moduna geçiyor. Alarma geçiyor sistem CHP bu işin karşısında olunca” sözleriyle anlattı.

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