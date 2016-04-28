Kuzu: Atatürk 'hilafeti kurtarmak için Ankara'da Meclis kurduk' diyordu, yeminine uymadı mı diyelim?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın başdanışmanlarından AKP'nin anayasa profesörü milletvekili Burhan Kuzu, CNN Türk’te Didem Arslan Yılmaz’ın sunduğu Gece Görüşü programında, Meclis Başkanı İsmail Kahraman'ın "Laiklik yeni anayasada olmamamalı’' sözleri ile ilgili soruya “Bizim laiklikle sorunumuz yok. Siz ortaya çıkan metne bakın” yanıtını verdi. Kuzu 1921 ve 1924 Anayasalarında 'Devletin dini İslamdır' yazdığını hatırlatarak “Atatürk şeriatçı mıydı o zaman. 1937'ye gelene kadar ‘Devletin dini islamdır’ yazıyordu. Atatürk'ün kendisi de 'Hilafeti kurtarmak, saltanatı kurtarmak için biz Ankara'da Meclis'i kurduk' diyordu. Sonra saltanatı da hilafeti de kaldırdı. Biz ne diyelim. 'Atatürk de yeminine uymadı mı diyelim? Her olayı kendi zemininde değerlendirelim" ifadelerini kullandı.