Kuzey Ormanları Savunması ve 37 muhtardan taş ocağı için suç duyurusu

Kuzey Ormanları Savunması (KOS) ve 37 köy muhtarı, İstanbul'un Çatalca ilçesine bağlı Kalfaköy'deki taş ocağı hakkında suç duyurusunda bulundu. Antik Roma Su Yolu'nu ve Kuzey Ormanları'nı tahrip eden taş ocağının kapatılması ve tarihi dokuya verdiği zarar nedeniyle gerekli cezai işlemin uygulanması istendi.

KOS gönüllüleri ve muhtarlarında yanında köylüler ve ilçe yetkilileri de Çatalca Adliyesi önünde bir araya geldi. "Burhanettin Soğancılar İR:72635 Kuvarsit ve Kuvars Kum Ocağı" için dilekçe adliyeye teslim edildi. Adliye önünde yapılan basın açıklamasında maden ocağının bulunduğu alanın tamamı Kuzey Ormanları'nın ayrılmaz bir parçası olduğu, ve şimdiye kadar dönümlerce orman alanının yok edildiği belirtildi.

Terkos Gölünü besleyen Büyükdere'nin de kirletildiği, alandaki yaban hayatının tehdit altına girdiği ve Osmanlı İmparatorluğu tarafından da kullanılan, Antik Roma Su Yolu'nu da barındıran alaın tahrip edildiği ifade edildi.

Suç duyurusunda bulunan bulunan muhtarların köyleri: Akalan, Aydınlar, Bahşayiş, Başakköy, Belgrat, Binkılıç, Celepköy, Çakıl, Çanakça, Çatalca Merkez, Çiftlikköy, Dağyenice, Elbasan, Gökçeali, Gümüşpınar, Hallaçlı, İhsaniye, İsarbeyli İnceğiz, İzettin, Kabakça, Kalfaköy, Karacaköy, Karamandere, Kestanelik, Kızılcaali, Muratbey, Nakkaş,Oklalı, Ormanlı, Ovayenice, Örcünlü, Örencik, Subaşı, Yalıköy, Yaylacık ve Yazlıkköy olarak sıralandı.