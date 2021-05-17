Kuzey Ormanları Savunması'ndan Burhanettin Soğancılar Taş Ocağı'na tepki: Bu yıkımın durması için daha ne olması gerekiyor?

Kuzey Ormanları Savunması, İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından faaliyetleri durdurulan Burhanettin Soğancılar Taş Ocağı'nda karara uyulmadığını ve faaliyetlerin sürdürüldüğünü belirterek, çalışmaların durdurulması çağrısında bulundu.

Roma ve Osmanlı dönemlerinde İstanbul’un su ihtiyacın karşılayan tarihi su yapılarına da zarar verdiği tespit edilen, İstanbul'un Çatalca ilçesinde yer alan Kalfaköy bölgesindeki taş ocağına ilişkin Kuzey Ormanları Savunması'ndan yapılan açıklamada, "Faaliyet durdurma kararına rağmen bölgeden alınan görüntülerde iş makinalarının çalışmaya devam ettiği belgelenmiştir. Buradan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı başta olmak üzere tüm yetkili resmi kurumlara sesleniyoruz; bu yıkımın durması için daha ne olması gerekiyor?" denildi.

Açıklamada, "Ormanlarımız maden, taş, kum ocaklarıyla delik deşik ediliyor, canlılığın ortasında ay yüzeyindeki kraterleri anımsatan ölüm çukurları açılıyor" denilirken, söz konusu bölgedeki çalışmaların, Çatalca bölgesinin 37 muhtarı ve Kuzey Ormanları Savunması'nın Çatalca Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmasına rağmen sürdürülüğü ifade edildi.

"Dünyada başka bir benzeri bulunmayan Antik Roma Su Yolu’na vurulan kepçe, vatandaşların aklına kaçınılmaz olarak şu soruyu getirmektedir; şahısların maddi çıkarları yurdun doğasının, köylüsünün, tarihi değerlerinin ve kültür mirasının dahi üzerinde midir?" ifadelerine yer verilen açıklamaya şöyle devam edildi:

"Maden işletmesinin faaliyete geçmesine onay vermek büyük bir hataydı. Bu hata, sonunda suça dönüşen bir sürecin başlangıcı olmuştur. Yasaları çiğneyerek, devlet kurumlarını itibarsızlaştırarak çalışmaya devam eden şirkete neden engel olunmamaktadır?

Orman Genel Müdürlüğü’nü, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nı ve İstanbul Valiliği’ni, verilen karar doğrultusunda harekete geçmeye, yükümlülüklerini yerine getirmeye çağırıyoruz. Faaliyete devam eden işletmenin sorumluları ile verilen kararın uygulamaya koyulmasında ve denetlenmesinde ihmali olanların derhal cezalandırılmasını talep ediyoruz. Takipteyiz."