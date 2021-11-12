Kuzey Kutbu Krallığı | Tiyatro Lir yeni sezona 17 Kasım’da başlıyor

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Çocuk oyunları ekibi Tiyatro Lir pandemi sebebiyle uzun bir aranın ardından kasım ayında seyircisine kavuşuyor. ‘Kuzey Kutbu Krallığı’ ile yeni sezona merhaba diyen Tiyatro Lir, bu oyunu ile buzulların erimesi sorununu bencil bir kutup ayısının öyküsü üzerinden işliyor.

Tiyatro Lir’in ‘Kuzey Kutbu Krallığı’ oyun tanıtımı şöyle:

Kuzey Kutbu Krallığı’na çok uzun yıllardır liderlik eden yaşlı kar baykuşu Yüce Ovlika artık liderlik tacını devretmek istediğini açıklar. Peki; liderlik tacının yeni sahibi kim olacaktır? Kuzey Kutbu’nun en güçlü, en dayanıklı ve ne yazık ki en bencil hayvanı olan Kutup Ayısı Leno mu? Yoksa hayatını buzulların erimesini engelleyecek projeler üretmeye adamış minik kar tilkisi Fist mi? Hadi gelin, Kuzey Kutbu Krallığı’nın yeni liderini seçmek için bize yardımcı olun.

“Güç sadece kasların gücü değildir, bazen güç zekâdır ve bazen de güç birlikte hareket etmektir.”

‘Kuzey Kutbu Krallığı’ oyununun biletlerine ulaşmak için TIKLAYIN

‘Kuzey Kutbu Krallığı’ Etkinlik Takvimi:

17 Kasım Çarşamba, 13:00, Halis Kurtça Çocuk Kültür Merkezi

21 Kasım Pazar, 12:00 ve 14:00, Caddebostan Kültür Merkezi

28 Kasım Pazar, 15:00, Halis Kurtça Çocuk Kültür Merkezi

10 Aralık Cuma, 20:00, Halis Kurtça Çocuk Kültür Merkezi