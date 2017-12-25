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Dünya

Kuzey Kore: Uzay çalışmaları hakkımız

Kuzey Kore’nin dünyanın yeni eğilimi olan uzay programlarına başladığını duyurdu

25 Aralık 2017 19:04

Uzay çalışmaları yürütmenin meşru hakkı olduğunu savunan Kuzey Kore, Güney Kore'nin ise uzay çalışmaları altında balistik füze denemelerine devam etmesinden endişe duyulduğunu kaydetti. Pyongyang yönetimi, uzay çalışmalarının BM tüzüğüne uygun ve meşru bir program olduğunu belirtti.

Kuzey Kore İşçi Partisi’nin resmi gazetesi Rondong Sinmin’de yer alan haberde, Kuzey Kore’nin geçtiğimiz yılın Şubat ayında fırlatılan Kwangmyongsong-4 uydusu ile Pyongyang’ın uydu geliştirme evresine ciddi olarak girdiği duyuruldu. Haberde, “Gerçekleştirdiğimiz fırlatma, egemenlik ve eşitlik konusundaki temel hakları ve uzayın barış içinde incelenmesini yücelten, Birleşmiş Milletler tüzüğüne tamamen uyan meşru bir programdır” dendi.

"Uzaydaki rekabete tüm ülkelerin girme hakkı var"

Cezayir ve Venezuela’nın gerçekleştirdiği uzay programlarını örnek veren gazete, uzay atılımlarındaki rekabete sadece birkaç gelişmiş ülkenin değil, tüm ülkelerin girme hakkı olduğunu savunurken, Kuzey Kore’nin dünyanın yeni eğilimi olan uzay programlarına başladığını duyurdu.

Gazete, Kuzey Kore’nin barışçıl uzay çalışmalarının insanlığın idealleri ve hayallerine katkıda bulunmayı amaçladığını da iddia etti.

Güney Kore: Füze denemeleri için bir paravan olma ihtimalini göz ardı edemeyiz

Güney Kore Ulusal Güvenlik Stratejileri Enstitüsünden Kıdemli Uzman Cho Sung-ryul ise  “Kuzey Kore uzay çalışmaları yürütmenin hakkı olduğunu savunsa da, bu kıtalararası balistik füze denemeleri için bir paravan olma ihtimalini göz ardı edemeyiz” dedi. (DHA)

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