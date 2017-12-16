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Dünya

ABD'li senatörden korkutan tahmin: Kuzey Kore nükleer deneme gerçekleştirirse yüzde 70 savaş...

Cumhuriyetçi Senatör Graham, ABD ile Kuzey Kore arasında yükselen tansiyonu değerlendirdi

16 Aralık 2017 04:40

Cumhuriyetçi Güney Karolina senatörü Lindsey Graham, ABD ile Kuzey Kore arasında savaş olasılığını, Pyongyang’ın yeni nükleer deneme gerçekleştirmesi durumunda, yüzde 70 olarak değerlendirdi.

The Atlantic dergisine konuşan Graham, “Askeri çözüme başvuracağımızın olasılığı 10’da 3. Eğer Koreliler ek, yani yedinci nükleer deneme gerçekleştirirse olasılığı yüzde 70 olarak değerlendirirdim” dedi.

“Zaman tükeniyor” diyen Graham, “Hiçbir şey değişmezse Trump Kuzey Kore’ye saldırmak zorunda kalacak” diye ekledi.

Sputnik'in haberine göre askeri çözüm altında nokta vuruş değil “rejime karşı geniş kapsamlı savaşı” kastettiğini kaydeden senatör, diğer yandan Pyongyang ile görüşmeye hazır olduğunu söyledi. Graham, “Savaştan kaçınmak için tüm seçenekleri düşünmeliyiz. Zamanımızın tarihini yazdıklarında, “Hey, Lindsey Graham bu adamla konuşmayı denemedi bile” demelerini istemiyorum” ifadelerini kullandı.

 

 

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