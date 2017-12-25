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Dünya

Kuzey Kore'den BM'ye tehdit

"Kuzey Kore'nin ABD anakarasına nükleer bir tehdit olduğunu, Amerika bir saniye bile unutmamalıdır"

25 Aralık 2017 06:22

Kuzey Kore'den Birleşmiş Milletler'in yaptırım kararlarına sert tepki geldi. Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı açıklamasında "Yaptırım kararı, ülkemizin bağımsızlığının ihlalidir. Bizim için savaş nedeni sayılmaktadır. Yaptırımları reddediyoruz" denildi.

Açıklamada, Kuzey Kore'nin nükleer silahlarının kendini savunma ve caydırıcılık amaçlı olduğu vurgulandı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin yaptırım kararının Kuzey Kore'ye karşı alınmış en sert kararları içerdiğine dikkat çekildi. 

Kuzey Kore, ABD'ye çok sert yüklendi ve "Kuzey Kore'nin ABD anakarasına nükleer bir tehdit olduğunu, Amerika bir saniye bile unutmamalıdır" mesajı verdi.

Pyon Yang yönetimi, yaptırım kararının altında imzası olan diğer ülkeler için de "Bunun sonuçlarına katlanacaklar ve yaptiklarının karşılığında "Ağır bedeller ödeyecekler." dedi.

Yeni yaptırım kararlarında, Kuzey Kore'ye ihraç edilen rafine petrol ürünlerinin yüzde 90'ının bloke edilmesi ve yurt dışında çalışan Kuzey Kore vatandaşlarının 24 ay içerisinde ülkeye dönmesi öngörülüyor.

Ayrıca Kuzey Kore'ye ihraç edilen ham petrolün yıllık sinirinin 4 milyon varile çekilmesi planlanıyor.

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