Kuzey Kore lideri Kim, ülkesinde görülen 'ilk' Koronavirüs salgınını 'büyük felaket' diye nitelendirdi

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Kuzey Kore lideri Kim Jong-un , ülkenin ilk Covid-19 salgınını ''büyük felaket'' olarak nitelendirdi.

Devlet medyası, Kuzey Kore'de sadece cuma günü bile semptom gösteren 174 bin 440 kişi tespit edildiğini bildirdi. Pyongyang, aşısız nüfusu arasında başlayan salgını durdurmanın yollarını arıyor.

Cumartesi paylaşılan verilere göre nisan ayının sonundan bu yana Kuzey Kore'de 27 kişi hayatını kaybetti, 524 bin 440 kişi hastalandı ve 280 bin 180 kişi hala karantinada. Devlet medyası, bunlardan kaçının Koronavirüs kaynaklı olduğuyla ilgili veri paylaşmadı.

Kim Jong-un, cumartesi günü yapılan anti-virüs stratejileri toplantısında halk ve hükümet arasında iş birliği çağrısı yaptı ve bilimsel olarak işe yaradığı kanıtlanan ilaçların hızlıca dağıtılmasını istedi.

Kim, salgınla mücadelede Çin'i örnek alacaklarını belirtti. Çin, salgın boyunca çok katı karantina ve kapanma yöntemleri uygulamıştı.

Pyongyang, farklı ülkelerin aşı yardımı teklifini reddetmiş ve sınırlarını kapalı tutmuştu.

Dünya Sağlık Örgütü, Mart ayı itibariyle Kuzey Kore'de kendilerine hiç Koronavirüs vakası bildirilmediğini ifade etti. DSÖ, aynı zamanda Kuzey Kore'den Koronavirüs'e karşı aşılanmaya dair de ellerinde resmi bir veri bulunmadığını bildirdi.