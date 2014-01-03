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Dünya

'Kuzey Kore Lideri Kim eniştesini köpeklere yedirtti'

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un, yolsuzluk yaptığı iddia edilen eniştesini köpeklere yedirerek idam ettiği iddia edildi

03 Ocak 2014 23:28

Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong Un'un yolsuzluk yaptığı gerekçesiyle idamına karar verdiği eniştesi Chang Song Thaek'ın nasıl idam ettirdiğiyle ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre, Kim eniştesini köpeklere yedirdi.

Singapur'da yayımlanan "The Straits Times" gazetesinin iddiasına göre; Kim, eniştesinin çırılçıplak soyularak 3 gün aç bırakılan 120 köpeğin bulunduğu kafese atılması emrini verdi. Köpekler, Chang'ı yaklaşık yarım saat içinde tamamen parçaladı.

Kuzey Kore lideri ve 300 yetkilinin de bu sahneyi canlı izlediği öne sürüldü.

Daha önce Chang'ın idam mangasınca vurulduğu, hatta uçaksavar ateşiyle öldürüldüğü iddia edilmişti.

Kuzey Kore'nin 2011'de ölen lideri Kim Jong İl'in kız kardeşi Kim Kyong Hui ile evli olan Chang, iktidardaki Komünist Partisi ile Ulusal Savunma Komisyonu'nda önemli görevlere sahipti. Chang, ülkenin genç lideri Kim üzerinde son derece etkiliydi.

Babası Kim Jong İl'in 17 Aralık 2011'de kalp krizi sonucu yaşamını yitirmesinin ardından iktidara gelen Kim Jong Un, iktidar partisinin genel sekreteri, Kore ordusunun başkomutanı ve mareşal unvanlarını taşıyor.

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