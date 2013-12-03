Kuzey Kore'de hanedan içi hesaplaşma iddiası

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un eniştesinin Milli Savunma Komisyonu'nda başkan yardımcılığı görevinden alındığı bildirildi. Güney Kore medyasının istihbarat birimlerine dayanarak yayımladığı habere göre, Kuzey Kore'de Milli Savunma Komisyonu'nda başkan yardımcısı olan Çang Song-taek görevden alındı.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Çang'ın iki yardımcısının ise yolsuzluk nedeniyle idam edildiği haberleri geliyor. Uzmanlar, haber doğrulandığı takdirde bunun, Kuzey Kore liderinin babasının görevini devraldığı tarihten bu yana en büyük değişim olduğunu ifade ediyor.

Babası Kim Jong-il 2011'de öldüğünde liderlik Kim Jong-un'a geçmişti. Güney Kore haber ajansı Yonhap, haberi çeşitli kaynaklardan edinilen istihbaratları değerlendiren Milli İstihbarat Servisi'ne dayandırdıklarını açıkladı. Ajans, ayrıca Çang'ın iki yardımcısının da Kasım ayında kamuya açık olarak idam edildiği haberini verdi.

Perde arkası

BBC'nin Güney Kore'nin başkenti Seul'daki muhabiri Lucy Williamson haberleri doğrulamanın zor olduğunu, istihbarattan daha önce yanlış bilgiler geldiğini vurguladı.

Bazı gözlemciler, Kim Jong-il'in kızkardeşi ile evli olan Çang'ı, perde arkasındaki asıl lider olarak görüyordu.

Kuzey Kore'de iktidarda olan İşçi Partisi'nin basamaklarını 1970'lerde tırmanan Çang, 1992'de Merkez Komitesi'ne seçildi.

Geçmişte de temizlik harekatlarında hedef alınan Çang, Kim ailesindeki konumuna rağmen 2004'te gözden ırak durmaya başladı.

Bazı Güney Koreli kaynaklar o dönem Çang'ın ev hapsine alındığına ve 'eğtime tabi tutulmak' üzere gönderildiğine dair haberler yayımlamıştı. Fakat iki yıl sonra Çang yeniden görevine başladı. Kim Jong-un üzerinde büyük etki sahibi olduğu belirtilen Çang'ın ekonomik reformlardan yana olduğu ifade ediliyor.

Çang hem Komünist Parti'de hem de Milli Savunma Komisyonu'nda önemli görevlerde yer aldı.