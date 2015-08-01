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Dünya

Kuzey Kore lideri 'ABD ile savaşa hazırız' mı dedi?

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’un 'kukla' olarak nitelediği Güney Kore ve ABD ile savaşmaya hazır oldukları öne sürüldü

01 Ağustos 2015 20:15

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’un, ülkesinin ABD ve Güney Kore ile savaşmaya hazır olduğunu söylediği iddia edildi.

Rusya Komünist Partisi’nin resmi yayın organı Pravda’nın haberine göre; Kim Jong Un, Cuma günü Kore Savaşı’nda silahların susmasının 62’nci yıldönümü vesilesiyle düzenlenen törenlerde ülkesinin, "ABD ve ‘kukla’ Güney Kore rejimiyle savaşmaya hazır olduğunu"söyledi.

Kuzey Kore liderinin, “ABD’nin bize atom bombasıyla şantaj yaptığı günler çok geride kaldı. Artık ABD bizim için bir tehdit ve korku kaynağı değil. Artık o korkunun kaynağı biziz” dediği iddia edildi.

 

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