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Dünya

Kuzey Kore lideri 'törende uyuyakalan bakanı uçaksavarlarla kurşuna dizdi'

Uyuyakalan bakanın Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a 'sadakatsizlik' suçlandığına inanılıyor

13 Mayıs 2015 11:40

Güney Kore medyasında yer alan haberlere göre, Güney Kore istihbaratı parlamentoya açıklamasında Kuzey Kore Savunma Bakanı Hyon Yong-chol'un 'idam edildiğini' söyledi.

Yonhap haber ajansının aktardığına göre, Güney Koreli milletvekillerine, Hyon'un 30 Nisan'da uçaksavarlarla kurşuna dizildiği bildirildi.

Kuzey Kore'yle ilgili haberler bağımsız kaynaklar tarafından doğrulanamıyor.

BBC Türkçe'de yayımlanan habere göre, Hyon'un da, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a 'sadakatsizlik ve saygısızlıkla suçlandığına' inanılıyor.

Güney Kore Ulusal İstihbarat Birimi'nin ifadelerini aktaran Yonhap haber ajansı, Kuzey Kore Savunma Bakanı Hyon'un, Kim Jong-un katıldığı bir törende uyuyakaldığını ifade etti.

NK News adlı analiz sitesi, Hyon'un devlet medyasında son olarak, idam edildiği öne sürülen bir gün önce görünmüştü.

 

'Uçaksavarla kurşuna dizildi'

 

Hyon, 2012'de çok sayıda yetkilinin görevden alınmasıyla Savunma Bakanlığı koltuğuna geldi.

Hakkında çok fazla bilgi bulunmasa da Hyon'un 2010 yılından bu yana general rütbesinde olduğu düşünülüyor.

Hyon, eski Kuzey Kore lideri Kim Jong-il'in Aralık 2011'deki cenazesindeki komitede yer alıyordu. Bu, Hyon'un üst düzey siyasi çevrelerden etkin bir pozisyonda olduğunun da işareti olarak görülüyor.

Kuzey Kore istihbarat biriminin açıklamasını aktaran BBC Kore muhabiri Steve Evans, Hyon'un yüzlerce yetkilinin gözleri önünde uçaksavar silahlarıyla kurşuna dizildiğini söyledi.

Evans, "İstihbarat haberlerine genellikle şüpheyle yaklaşılır fakat bu durumda, Güney Kore haber ajansının iddialarının teyit edilmesi kolay olacak. Eğer iddialar doğru değilse savunma bakanı yine kamuoyunun önüne çıkar" dedi.

Güney Kore medyası, daha önceki haberlerinde de Kuzey Kore'de hemen hemen her hafta bir yetkilinin idam edildiğini duyuruyordu.

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