Kuzey Kore, 100 yılın en kötü kuraklığını yaşıyor

Kuzey Kore ülkede 100 yılın en kötü kuraklığının yaşandığını bildirirken, ülkedeki gıda sıkıntısının daha da kötüleşmesinden kaygı duyuluyor. Resmi Haber Ajansı KCNA ülkede pirinç yetiştirilen başlıca bölgelerin kuraklıktan etkilendiğini ve pirinç tarlalarının yüzde 30'unun kuruduğunu duyurdu.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, ülkede benzer bir gıda sıkıntısı 1990'lı yıllarda da yaşanmıştı. O dönemde yüzbinlerce Kuzey Korelinin öldüğüne inanılıyor. Uzmanlar tarımdaki reformlar sayesinde son kuraklığın aynı ölçüde etkili olmayacağına inanıyor.

Birleşmiş Milletler (BM) Gıda Programı, Kuzey Kore'de düzenli olarak ciddi gıda kıtlıkları yaşandığını ve ülkedeki çocukların üçte birinin yetersiz beslendiğini söylüyor.

Danimarka'nın Kuzey ve Güney Kore Büyükelçisi Thomes Lehman, Reuters'a yaptığı açıklamada geçen ay Kuzey Kore'de kuraklıktan etkilenen bölgeleri gezdiğini belirtti.

Lehman "Su kıtlığı ilkbahar mahsullerine büyük darbe vurdu. Pirinç tarımı yeterli düzeyde su olmazsa çok zor" dedi. Kuzey Kore geçen yıl son 30 yılın en düşük düzeydeki yağışını almıştı.

Seul'deki BBC Muhabiri Stephen Evans 1990'lardaki açlıktan bu yana Kuzey Kore'nin daha çok sayıda özel çiftliğe izin verdiğini ve üretimin arttığını söylüyor.

Evans bu nedenle kuraklıktan kaynaklanan gıda sorununun büyük ihtimalle aynı düzeyde olmayacağını vurguluyor.

Aralarında Güney Kore'nin de bulunduğu bazı ülkeler Kuzey'e düzenli gıda yardımı yapıyor. Nisan'da BM gıda, tarım ve hijyen yardımı için 111 milyon dolar kaynak çağrısında bulunmuştu.