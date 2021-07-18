Kuzey Kore, gençleri "geleneksel yaşam tarzları" benimsemeye ve ülkenin resmi dilini konuşmaya özen göstermeye çağırdı

Güney Kore'de yaygın olarak kullanılan dil ifadelerine karşı baskı uygulayan Kuzey Kore, resmi gazetesinde genç nesilleri ülkenin kendi dilini konuşmaya ve "geleneksel yaşam tarzlarını" benimsemeye çağırdı.

Kore İşçi Partisi resmi yayın organı Rodong Sinmun, "Burjuvazinin renkli renkli tabelasının altındaki ideolojik ve kültürel nüfuz, silah kullanan düşmanlardan bile daha tehlikelidir" diyerek çağrıda bulundu.

Gazete, standart dilinin Pyongyang lehçesine olduğunu ve gençlerin kıyafet, saç kesimi, müzik ve dans açısından" kabul edilebilir" yaşam tarzları sürdürmeleri gerektiğini vurguladı.

Geçtiğimiz aylarda Kuzey Kore lideri Kim Jong-un "kapitalist yaşam stilinin sembolleri olduğu" gerekçesiyle ülkede dar kesim kot giyilmesini, aslan yelesi (mullet) stili saç kesimini ve çeşitli vücut piercinglerini yasaklamıştı.

Tıklayın I Kuzey Kore'de "kapitalizmin sembollerinden" olduğu gerekçesiyle dar kesim pantolon giyilmesi yasaklandı