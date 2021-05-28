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Dünya

Kuzey Kore'de "kapitalizmin sembollerinden" olduğu gerekçesiyle dar kesim pantolon giyilmesi yasaklandı

28 Mayıs 2021 16:22

T24 Dış Haberler

Güney Kore lideri Kim Jong-un "kapitalist yaşam stilinin sembolleri olduğu" gerekçesiyle ülkede dar kesim kot giyilmesini, aslan yelesi (mullet) stili saç kesimini ve çeşitli vücut piercinglerini yasakladı.

Güney Kore ajansı Yonhap'in aktardığına göre "Komünist" rejime ait Rodong Sinmum gazetesi "kapitalist kültürün ülkeyi ele geçirmesinin önlenmesi gerektiğini" ifade etti. 

Pyongyang'ın yeni düzenlemeleri rejimin "anti-sosyalist davranışlar" karşı attığı adımların bir parçası olarak görülüyor.

Gazeteye göre rejim 15 "sosyalizm karşıtı" saç stilini yasakladı ve onun yerine "düzgün" saç stillerinden oluşan bir liste yayımladı.

Dar kesim pantolonların yanı sıra dudak ve burun piercinglerinin de yasaklandığı bildirildi.

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