Kuzey Kore, DSÖ'ye ülkede hiç Koronavirüs vakası olmadığını bildirdi

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Kuzey Kore, Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ), 10 Haziran'dan bu yana 30 bin kişiye Koronavirüs testi uygulandığını ve hiç vaka tespit edilmediğini açıkladı.

The Guardian'da yer alan habere göre, Kuzey Kore, 10 Haziran'dan bu yana yapılan testlerde hiçbir Koronavirüs vakasına rastlanmadığını DSÖ'ye bildirdi. DSÖ tarafından hazırlanan izleme raporunda, 4-10 Haziran arasında test yapılan 733 insan bulunduğunu ve bunların 149'unun influenza benzeri ya da ağır solunum yolu enfeksiyonu şikâyetleri olduğu belirtildi.

Uzmanlar, Kuzey Kore'nin zayıf sağlık altyapısı ve Çin'le sınırı nedeniyle sıfır vaka tespiti açıklamasına şüpheyle yaklaşıyor.

Kuzey Kore, salgının başından bu yana virüsle mücadelesini "ulusal varlık meselesi" olarak niteleyerek turistlerin girişini yasakladı, diplomatları ülkeden gönderdi. Sınırlar arası trafik ve ticaret sıkı bir şekilde engellendi.

Kuzey Kore'deki Koronavirüs önlemleri, hâlihazırda zor durumda olan ekonominin daha ağır bir darbe almasına neden oldu. Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un geçen hafta katıldığı bir parti toplantısında, kısıtlamaların süreceğini, sınırların yakın bir zamanda açılmayacağını söylediği iddia edildi.



