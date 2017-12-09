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Kuzey Kore BM'le düzenli olarak görüşmeye karar verdi

Deniz Kılınç / İstanbul, 9 Aralık (DHA) - Kuzey Kore hükümeti, Birleşmiş Milletler'le belirli ve düzenli aralıklarla görüşmeye karar verdi

09 Aralık 2017 15:01

Deniz Kılınç / İstanbul, 9 Aralık (DHA) - Kuzey Kore hükümeti, Birleşmiş Milletler\'le belirli ve düzenli aralıklarla görüşmeye karar verdi.
Kuzey Kore\'nin resmi haber ajansında yer alan habere göre, geçen hafta Birleşmiş Milletler Siyasi İşler Genel Sekreter Yardımcısı Jeffrey Feltman\'ın gerçekleştirdiği ziyaretin ardından Kuzey Kore hükümeti, iki kurumun karşılıklı olarak birbirlerini anladığını ve belirli ve düzenli aralıklarla görüşeceklerini açıkladı.
BM Siyasi İşler Genel Sekreter Yardımcısı Jeffrey Feltman geçen hafta, şimdiye kadarki en rütbeli BM temsilcisi olarak altı yılın ardından Kuzey Kore\'yi ziyaret etmişti. Ziyareti süresince Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri Yong-ho ile görüşmüş ve Kuzey Kore\'nin 29 Kasım\'da gerçekleştirdiği nükleer misil denemeleriyle yükselen gerginliğin ardından bölgedeki BM proje alanlarını ziyaret etmişti.
Görüşmelerin ardından yerel medyada yer alan habere göre Kuzey Kore hükümeti BM yetkilisine, Kuzey Kore Yarımadası\'ndaki durumun ABD\'nin Kuzey Kore\'ye nükleer saldırı yapma tehdidi sebebiyle oluştuğunu söyledi.
Kuzey Kore\'nin açıklaması üzerine Feltman, küresel olarak barış ve güvenlik sağlama adına oluşturulmuş olan BM Sözleşmesi kuralları altında gerginliği azaltmak için iki ülke arasındaki gerginliği azaltmak için çalışma başlatılacağını kaydetti.

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