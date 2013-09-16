Kuzey Kıbrıs'ta TOMA'ya yer yok

Bu ayın sonunda KKTC'ye gelmesi söz konusu olan ilk Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı(TOMA) siyasî krize yol açtı. Muhalefet kanadını temsil ettiği dönemde TOMA'yı ülkeye sokamayacakları vaadinde bulunan yeni Başbakan Özkan Yorgancıoğlu, 'Gelip gelmemesi bizim yetkimizde değil, gerekirse gümrük kapısında durarak ülkeye sokmayacağız' açıklamasını yaptı.

TOMA alımında sivil otorite yetkisiz

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre, 28 Temmuz’daki erken seçimlerde işbaşına gelen Başbakan Özkan Yorgancıoğlu bugün mecliste TOMA’yla ilgili eleştirileri yanıtlarken, “TOMA alımında sivil otorite yetkisiz. Bu aracın ülkeye girmemesi için elimizden geleni yapacağız” diye konuştu.

KKTC Güvenlik Kuvvetleri’nin polisin ihtiyacı çerçevesinde şubat ayında Maliye Bakanlığı ’na yaptığı TOMA talebi, ilk dönemde tepki almamıştı. Şubat ayında çıkılan ihale, 28 Mart’ta 332 bin dolarlık siparişin verilmesiyle tamamlanmıştı. Türkiye ’de Gezi Parkı eylemleriyle başlayan olaylarda TOMA’nın ön plana çıkması, KKTC’de de etkisini gösterdi. Bu nedenle ihale sürecinde tepki almayan TOMA, teslimat sürecine gelinmesiyle kriz nedeni oldu.