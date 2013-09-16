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Dünya

Kuzey Kıbrıs'ta TOMA'ya yer yok

KKTC Başbakanı Özkan Yorgancıoğlu, Türkiye'den sipariş edilen TOMA'ların Ada'ya girmemesi için elinden geleni yapacağını söyledi

16 Eylül 2013 20:50

Bu ayın sonunda KKTC'ye gelmesi söz konusu olan ilk Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı(TOMA) siyasî krize yol açtı. Muhalefet kanadını temsil ettiği dönemde TOMA'yı ülkeye sokamayacakları vaadinde bulunan yeni Başbakan Özkan Yorgancıoğlu, 'Gelip gelmemesi bizim yetkimizde değil, gerekirse gümrük kapısında durarak ülkeye sokmayacağız' açıklamasını yaptı.

 

TOMA alımında sivil otorite yetkisiz

 

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre, 28 Temmuz’daki erken seçimlerde işbaşına gelen Başbakan Özkan Yorgancıoğlu bugün mecliste TOMA’yla ilgili eleştirileri yanıtlarken, “TOMA alımında sivil otorite yetkisiz. Bu aracın ülkeye girmemesi için elimizden geleni yapacağız” diye konuştu.

KKTC Güvenlik Kuvvetleri’nin polisin ihtiyacı çerçevesinde şubat ayında Maliye Bakanlığı ’na yaptığı TOMA talebi, ilk dönemde tepki almamıştı. Şubat ayında çıkılan ihale, 28 Mart’ta 332 bin dolarlık siparişin verilmesiyle tamamlanmıştı. Türkiye ’de Gezi Parkı eylemleriyle başlayan olaylarda TOMA’nın ön plana çıkması, KKTC’de de etkisini gösterdi. Bu nedenle ihale sürecinde tepki almayan TOMA, teslimat sürecine gelinmesiyle kriz nedeni oldu.

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