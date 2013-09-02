TOMA'lar artık elektrikle çarpacak

Yurtdışından özel siparişle getirilecek TOMA'ların gövdesi fiziki saldırılara karşı zırh ve elektrik sistemiyle donatılıyor. TOMA'ya yapılacak yakın saldırılarda aracın içindeki görevli tarafından elektrik akımı devreye sokulacak ve araca dokunanı elektrik çarpacak. Elektrik akımının göstericilere zarar vermeyeceği, yalnızca etkisiz hale getireceği söyleniyor.

TOMA'dan fışkıran suyun basıncı artırıldı

Habertürk'te yer alan habere göre, alınacak iki TOMA'da diğer TOMA'lardan farklı özellikler de bulunacak. Araçta bir yerine iki polis memuru görev alacak. TOMA'larda bir yerine iki ayrı su püskürtme sistemi bulunacak. Birinden su püskürtülürken, diğerinden su topu adı verilen daha yüksek basınçlı su fışkırtılacak. Aracın içinde yer alan bilgisayar ve kamera sistemi sayesinde görevli polis memurları, müdahaleleri anında yönlendirebilecek. Özel sistemlerle donatılmış iki TOMA'nın yakında İstanbul Emniyeti'nde olması bekleniyor.



Şu anda yurt genelinde 128, İstanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesinde ise 20 TOMA aracı bulunuyor.