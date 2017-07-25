Kuzey İrlandalı rahip: O söz İncil'de yok artık kullanmayın

Kuzey İrlanda’nın en büyük Protestan topluluğu olan Orange Order (Turuncu Düzen), üyelerinden RIP ( Rest in Peace) cümlesini artık kullanmamasını istedi.

BBC’nin haberine göre Orange Order, İngilizce “Rest in Peace” ya da orijinal versiyonu Latince olan ‘ Requiescat in pace’ (Huzur içinde yat) cümlesinin, İncil’de yeri olmadığını ve Katolisizm’le bağlantılı bir batıl inanç olduğunu söyledi. Kuzey İrlanda Evanjelik Protestanlar sözcüsü Wallace Thompson, sosyal medya hesabı üzerinden durumla ilgili bir yazı paylaştı. BBC’nin programına da konuşan Thompson, ” Sosyal medyada gözlem yaparak, RIP’in birçok Prostestan tarafından ve bazı Evanjelik Prostestanlar tarafından kullanıldığını fark ettik. Protestan bakış açısıyla, ölüm geldiğinde İsa ile sonsuzluğa ya da cehenneme gittiğine inanırız” dedi.