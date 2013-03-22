T24 LogoT24 Logo
Politika

Kuzey Irak yönetiminden Öcalan'ın mektubuna destek

Irak Kürdistan Bölgesel yönetiminden Abdullah Öcalan'ın dün Diyarbakır'da okunan mektubuna destek geldi

22 Mart 2013 15:21

Diyarbakır'da dün yapılan nevruz kutlamasında okunan Abdullah Öcalan'ın mesajına, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetiminden destek geldi.

Doğan Haber Ajansı'ndan Ferit Aslan'ın haberine göre, Irak Kürdistan Bölgesel Hükümeti adına yapılan açıklamada, "İster Türk hükümeti, ister PKK tarafından gelsin, barışçıl ve demokratik bir çözüm için ne adım atılırsa atılsın, onlara desteğimizi sunacağız" denildi.

Kürt siteleri ve yönetimin resmi internet sitesinde yer alan Irak Kürdistan Bölgesel Hükümeti açıklamasında, Türkiye'deki Kürt sorununun barışçıl bir çözüme kavuşması için her zaman destek verdikleri belirtildi.

Açıklamada, "Bu çerçevede Sayın Abdullah Öcalan'ın, nevroz bayramında Amed'de (Diyarbakır) okunan ve içerisinde savaş ve şiddetin sona ermesi ile barışçıl bir çözüm çağrısının yer aldığı mesajı olumlu değerlendiriyoruz" denildi.

Kürt yönetiminin bu adımı memnuniyet verici bulduğu ve desteklediği belirtilen açıklamada "Yine biz bu konuda, ister Türk hükümeti, ister PKK tarafından gelsin, barışçıl ve demokratik bir çözüm için ne adım atılırsa atılsın, onlara desteğimizi sunacağız. Bu vesileyle, Kürdistan Bölgesel Hükümeti bir kez daha bu sorunun çözümü için üzerine düşen rolü, her yönüyle yerine getirmeye hazır olduğunu bildirir. Umut ediyoruz ki her iki taraf, Kürt sorununun barışçıl ve demokratik yollarla çözülmesi için bu adıma uygun olarak hareket ederler" denildi.

ETİKETLER

kuzey ıraköcalandestek

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

Fatih Altaylı Libya Tezkeresi’ni yazdı: Bu kez ortalıkta daha sonra...

Birbirine sarıldıkları için ceza alan öğretmenler konuştu: İğrenç bir iftira...

Haşdi Şabi Bağdat'ta konvoyunun saldırıya uğradığını iddia etti, Irak ordusu...

Reuters, öldürülen komutan Süleymani'nin Irak'taki 'gizli toplantı'sını yazdı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24