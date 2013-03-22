Kuzey Irak yönetiminden Öcalan'ın mektubuna destek

Diyarbakır'da dün yapılan nevruz kutlamasında okunan Abdullah Öcalan'ın mesajına, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetiminden destek geldi.

Doğan Haber Ajansı'ndan Ferit Aslan'ın haberine göre, Irak Kürdistan Bölgesel Hükümeti adına yapılan açıklamada, "İster Türk hükümeti, ister PKK tarafından gelsin, barışçıl ve demokratik bir çözüm için ne adım atılırsa atılsın, onlara desteğimizi sunacağız" denildi.

Kürt siteleri ve yönetimin resmi internet sitesinde yer alan Irak Kürdistan Bölgesel Hükümeti açıklamasında, Türkiye'deki Kürt sorununun barışçıl bir çözüme kavuşması için her zaman destek verdikleri belirtildi.

Açıklamada, "Bu çerçevede Sayın Abdullah Öcalan'ın, nevroz bayramında Amed'de (Diyarbakır) okunan ve içerisinde savaş ve şiddetin sona ermesi ile barışçıl bir çözüm çağrısının yer aldığı mesajı olumlu değerlendiriyoruz" denildi.

Kürt yönetiminin bu adımı memnuniyet verici bulduğu ve desteklediği belirtilen açıklamada "Yine biz bu konuda, ister Türk hükümeti, ister PKK tarafından gelsin, barışçıl ve demokratik bir çözüm için ne adım atılırsa atılsın, onlara desteğimizi sunacağız. Bu vesileyle, Kürdistan Bölgesel Hükümeti bir kez daha bu sorunun çözümü için üzerine düşen rolü, her yönüyle yerine getirmeye hazır olduğunu bildirir. Umut ediyoruz ki her iki taraf, Kürt sorununun barışçıl ve demokratik yollarla çözülmesi için bu adıma uygun olarak hareket ederler" denildi.