'Kuzey Buz Denizi'nde buzullar 33 yılda yüzde 45 küçüldü'

ABD Ulusal Kar ve Buzul Verileri Merkezi, Kuzey Buz Denizi'ndeki buzulların, 1979'dan beri yüzde 45 küçüldüğünü bildirdi.

ABD Ulusal Kar ve Buzul Verileri Merkezi, Kuzey Buz Denizi’ndeki buzulların, 1979’da kayıt tutulmaya başladığından beri en düşük seviyeye ulaştığını bildirdi. Verilere göre, 16 Eylül itibariyle 3,41 kilometrekarelik bir alanı kaplayan buzullarda 1979’dan beri yüzde 45’lik bir küçülme görüldü.

Greenpeace Uluslararası Genel Direktörü Kumi Naidoo, “Bugün, insanlık tarihinin en önemli anlarından biri. Bir nesilden daha kısa bir sürede, gezegenimizin uzaydan görünüşünü değiştirdik. Bundan kısa bir sure sonra, Kuzey Kutbu’nda yaz aylarında buz görülmeme ihtimali var. İklim değişikliğinin etkileri bu kadar ortadayken, dünya liderleri harekete geçmek yerine buzun erimesini seyrediyor. Ancak umuyorum ki gelecek nesiller bugünü, artık iklim değişikliğinin önüne geçmek için küresel adımların atılmaya başlandığı tarihi bir dönüm noktası olarak hatırlar” dedi.

Daha fazla kuraklık ve sel

Şu anda Greenpeace’in Arctic Sunrise gemisinde buzullardaki erime üzerine inceleme yapan bilim insanı Dr. Julienne Stroeve da, rekor erime ile ilgili şu açıklamayı yaptı. “Bu yeni rekor, Kuzey Kutup Bölgesi’nin yeni bir iklim çağına girdiğini gösteriyor olabilir. Bu yeni çağda buzulların daha ince, iklimin ve okyanusun daha sıcak olması nedeniyle her yaz daha da fazla buzul kaybedilecek. Kuzey Buz Denizi’nde yaz buzullarının kaybedilmesi atmosferin de ısınmasına neden oldu. Bu da Kuzey Yarımküre’de daha fazla kuraklık, sıcak hava dalgaları ve seller gibi aşırı hava olaylarının artmasına neden oluyor.’

Greenpeace, Haziran 2012’den beri, Kuzey Buz Denizi’nde petrol aramalarının durması ve bu bölgede bir koruma alanı oluşturulması için kampanya yürütüyor. Kampanyaya yaklaşık 2 milyon kişi imzalarıyla destek verdi. (Radikal)