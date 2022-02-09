Kuzey Buz Denizi'nin soğuk derin sularındaki 'uzaylıya benzeyen' canlılar nasıl hayatta kalıyor?
Kuzey Kutbu yakınlarındaki soğuk, derin sularda yaşamını sürdüren dev deniz süngerlerinin nesli tükenmiş hayvanların kalıntıları ile beslendikleri ortaya çıkarıldı. Bilim insanları buzlarla kaplı suların derinliklerinde bilinmeyen canlı türleri olabileceğini söylüyor.
09 Şubat 2022 16:31
Bilim insanları kuzey buz denizinin derin, buzlu sularında bulunan dev süngerlerin sırrını çözdüklerini söylüyor.
Bilim insanlarına göre deniz süngerleri, binlerce yıl önce ölen solucanlar ve nesli tükenen diğer hayvanların kalıntılarıyla beslenerek hayatta kalmayı başarıyor.
Süngerler, okyanusların derinliklerinden sığ tropik sulara kadar dünyanın tüm denizlerinde bulunan basit hayvanlar.
Kuzey buz denizinin dibinde geniş bir alana yayılmış şekilde çok sayıda deniz süngeri yaşıyor.
Almanya'nın Bremen kentindeki Max Planck Deniz Mikrobiyolojisi Enstitüsü'nden Dr. Teresa Morganti, bu dev "sünger bahçeleri"nin üzeri buzla kaplı kuzey buz denizinde eşsiz bir ekosistemin parçası olduğunu söylüyor.
Morganti, çapı bir metreyi bulan dev süngerler bulduklarını belirterek bunun, süngerlerin fosillerle beslendiğini gösteren ilk kanıt olduğunu söylüyor.
Araştırmacılar, buzun altındaki sulara kameralarını daldırarak denizin tabanında bir bahçe oluşturan süngerleri görüntülemeyi başardı.
Başlangıçta bu ilkel canlıların suyun soğuk derinliklerinde herhangi bir beslenme kaynağından uzak yaşamalarının sırrı anlaşılamamıştı.