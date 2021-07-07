Kuzey Amerika kayıtlardaki en sıcak haziran ayını yaşadı

T24 Dış Haberler

Kuzey Amerika'nın bu yıl kayıtlara geçen en sıcak haziran ayını yaşadığı tespit edildi. Kayıtlara göre sıcaklıklar bu haziranda geçen yıllara göre daha yüksek seviyelere çıktı ve daha uzun süre tepe noktada kaldı.

Kanada ve ABD'nin kuzey batısındaki 'sıcak hava kubbesi' dünyanın birçok farklı ülkesindeki gazetelerin manşetlerinde yer buldu. Kanada'nın British Columbia ve ABD'nin Washington ile Portland eyaletlerinde sıcaklık rekorları kırıldı.

Uydular tarafından toplanan veriler bu sıcaklıkların daha geniş bir trendin parçası olduğunu ve düşünülenden daha fazla alanı etkilediğini gösterdi.

AB'nin Kopernik İklim Değişikliği Servisi Kuzey Amerika'daki 2021 Haziran ayı sıcaklıklarının 1991-2020 arasında ölçülen haziran sıcaklıkları ortalamasından 1.2 derece daha yüksek olduğunu gösterdi.

Haziran ayı başında rekor kıran sıcaklıkların merkezi güney batı ABD idi. Daha sonra sıcaklık merkezi kuzey batı ABD ve güney batı Kanada olarak değişti. Bölgede 500'den fazla sıcaklık kaynaklı ölüm yaşandı ve orman yangınları kayıtlara geçti.