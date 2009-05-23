Kuzenlere silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı





Adana'nın Ceyhan ilçesinde evlerinin önünde oturup sohbet ederken kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğrayan kuzenlerden 1'i öldü, diğeri ağır yaralandı.



Olay, saat 22.00 sıralarında Bota Mahallesi Cengiz Topel Caddesi 112 numaralı evin önünde meydana geldi. Evlerinin önünde oturup sohbet eden 31 yaşındaki Adnan Esen ile amcasının oğlu 19 yaşındaki Yunus, kimliği belirsiz iki kişinin silahlı saldırısına uğradı. Kuzenlere kurşun yağdıran saldırganlar olay yerinden yaya olarak kaçarken, Adnan ve Yunus Esen, kanlar içinde yere yığıldı. Ağır yaralanan amca çocukları, yakınları tarafından çağrılan ambulanslarla Ceyhan Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada ilk müdahaleleri yapılan yaralılardan Adnan Esen, Adana Devlet Hastanesi'ne, Yunus Esen ise Adana Numune Hastanesi'ne sevk edildi. Vücudunun çeşitli yerlerine 2 kurşun isabet eden Adnan Esen, yapılan müdahaleye karşın kurtarılamadı. Tedavisi devam eden Yunus Esen'in ise hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.



Bu arada Adnan Esen'in kardeşi Ümit Esen'in de 4 yıl önce başından tabancayla vurularak öldürüldüğü belirtildi.

