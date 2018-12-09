Kuyumcu, soyguncuyu etkisiz hale getirip polise teslim etti

Beykoz'da kuyumcuyu soymak isteyen silahlı ve maskeli kişi, iş yeri sahibi tarafından etkisiz hale getirildi.

Paşabahçe Mahallesi Sait Molla Caddesi'ndeki kuyumcuya gelen maskeli ve silahlı şüpheli, soygun girişiminde bulundu.



İş yeri sahibiKuyumcuyla arasından çıkan arbedede kuyumcu, 30 yaşındaki K.K.'nın silahını alarak, darp etti.



Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.



Darp sonucu yararlan K.K., Paşabahçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor.