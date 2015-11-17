Kuyruklu yıldızda bir yıl geçirdi

Bu ekip uzayda 10 yıl boyunca birlikte seyahat etti. 2014 yılı yaz ayında Rosetta ve robot Philae hedeflerine

67P/Churyumov-Gerasimenko adlı kuyruklu yıldıza ulaştı. İniş için uygun zaman yakalanana kadar, gök

cisminin yörüngesinde turladılar.

Rosetta'nın OSIRIS kamerası 14 Eylül’de 30 km yükseklikte bu iniş yerinin fotoğrafını çekti. Philae’nin

güvenli şekilde inebilmesi için alanın kaya, tepe ya da vadilerden yoksun olması gerekiyordu. Ayrıca Rosetta

ile radyo iletişimi kurabilmesi amacıyla güneş panellerini şarj edebilmesi için güneş alan bir yerde de olmalıydı.

Hüner isteyen bir görev

Orijinal plan, Philae’nin üç ayağı üzerine inmesi, kuyruklu yıldıza zıpkını

saplayıp kendini buz ve kayalara

sabitlemesiydi. Alman Uzay ve Havacılık Dairesi (DLR) mühendisleri bunun oldukça hüner isteyen bir görev

olacağını biliyordu. İniş, operasyonun en hassas noktasıydı. Başarılacak mıydı peki?

En heyecanlı an Almanya’nın Darmstadt kentinde Avrupa Uzay Ajansı’nın (ESA), yerel saatle 11:57’de

Rosetta’dan sinyal aldığı andı. Philae, başarılı bir şekilde ayrılmış ve nihai hedefine doğru yoldaydı. Robot

Philae artık yalnız başınaydı.

Rosetta, Philae’yi fırlatmadan kısa bir süre sonra bu fotoğrafı çekti. Robot, o anda yavaşça

kuyruklu yıldıza

iniyordu.

Philae, bu fotoğrafı ROLIS kamerasıyla inişten önce çekti. Yerden 40 metre yüksekte. Etrafta kayalar

ve

çakıl taşları var.

Avrupa Uzay Ajansı, Philae’nin iniş sinyalini alınca neşe büyüktü. Kısa bir süre

sonra, misyon kontrol her

şeyin sanıldığı kadar mükemmel olmadığını fark etti. Philae, tam olarak üç ayağının üzerinde durmuyordu.

Yine de Philae, kuyruklu yıldızdan değerli veriler topladı. Kimyasal yapısı ve atmosferi hakkında verileri ilk

günlerde gönderdi.

Orijinal pil şarjı bitince, Philae sessiz kaldı. Bilim insanlarının verileri inceleyip bir sonuca varması

gerekiyordu.

Bu arada Rosetta, Chury etrafında turluyor ve zaman zaman Philae ile kısa süreli iletişim kuruyor ve

Dünya’ya veri gönderiyordu.

Kuyruklu yıldızda neler buldular?

Philae ve Rosetta’nın farklı donanımları organik bileşenler buldu. Güneş’e en yakın mesafede uçuş sırasında

tüm buhar emilmişti. Bu fotoğraf temmuz ayından ve gaz emisyonlarını gösteriyor. İsviçreli araştırmacılar,

Güneş Sistemi’nin ilk dönemlerinden kaldığı düşünülen oksijene rastladı.

ESA ve DLR mühendisleri Phiale ile iletişim kurma çabalarından vazgeçmedi. Philae’nin depoladığı

verilerden

daha çoğuna ulaşmaya çalışıyorlar. Rosetta ise yeniden Çuri’ye yaklaşıyor. O zaman iletişim kurmak daha

kolay olabilir. 2016’ın ilk yarısında Philae’nin pillerini yeniden şarj edebilmesi için yeterince güneş ışığı

alabileceği umut ediliyor.

