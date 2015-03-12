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Yaşam
Deutsche Welle

Kuyruklu yıldıza indirilen robottan cevap yok

'Çuri' olarak anılan 67P/Çuryumov Gerasimenko kuyruklu yıldızına indirilen sonda aracı Philae çağrılara cevap vermiyor.

12 Mart 2015 18:32


Avrupa Uzay Ajansı'na (ESA) ait uzay aracı Rosetta, geçen kasım ayında bir ilke imza atarak bünyesindeki robot Philae'yi kuyruklu yıldız Çuri'ye indirmişti. Philae gök cisminden aldığı toprak örneklerini analiz etmiş ve topladığı verileri dünyaya aktarmıştı.

Philae modülü, pili bittiğinden uyku moduna geçmişti. Kuyruklu yıldızın pillerini şarj edebileceği bir konuma geçmesi üzerine ESA uzmanları bugün araçla iletişim kurmaya çalıştı. Philae'nin şimdiye kadar yollanan çağrılara cevap vermediği bildirildi. Uzmanlar, güneşe doğru ilerleyen gök cisminin modüle daha fazla enerji sağlamasını umuyor.

Güneş Sistemi'nin oluşumunu aydınlatacak

Kuyruklu yıldızla ilgili operasyon, ESA'nın Darmstadt'taki Uydu Kontrol Merkezi'nden (ESOC) kontrol ediliyor. 4,5 milyar yıldan daha yaşlı olduğu tahmin edilen gök cisminde yapılacak incelemelerin güneş sisteminin oluşumu hakkında ayrıntılı veriler sağlaması bekleniyor.

Rosetta, geçen ay kuyruklu yıldıza 6 kilometreye kadar yaklaşarak ayrıntılı şekilde görüntülemişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

GerasimenkoPhilaeUzay AjansıRosettaESASistemiESA Darmstadt Uydu Kontrol MerkeziDeutsche Welle Türkçe DW/dpa/AFP/NH

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