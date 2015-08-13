Kuyruklu yıldız Çuri Güneş'e çok yaklaştı



Rosetta uzay aracı 6 milyar kilometreden fazla yol kat ettikten sonra kısaca "Çuri" olarak anılan Çuryumov-Gerasimenko/67P kuyruklu yıldızının yörüngesine geçen yıl girmişti. Rosetta, beraberindeki araştırma modülü Philae'yi gök cismine indirmiş, kuyruklu yıldız hakkında çeşitli ölçüm cihazlarıyla veri toplanmaya başlanmıştı.

Güneş'e en yakın noktaya ulaşan Çuri'nin geçişini sorunsuz bir şekilde tamamladığı açıklandı. ESA uzmanı Paolo Ferri, Çuri'nin Güneş'e yaklaşık 185 milyon kilometre mesafede olduğunu söyledi. Geçen haftalarda kuyruklu yıldızda yoğun gaz ve toz bulutu püskürmeleri yaşandığını kaydeden Ferri, "eylül ayında durumun sakinleşeceğini" belirtti. Uzman, gök cisminin parçalara ayrılma ihtimalinin sözkonusu olmadığını açıkladı.

Güvenlik mesafesi kondu

Güvenlik kaygısıyla Rosetta uzay aracı Çuri'yi 150 kilometre yerine 300 kilometre mesafeden takip ediyor. Aradaki mesafenin artışı, Çuri'de bulunan robot Philae ile temasın kopmasına neden oldu. ESA uzmanı Ferri, Rosetta'nın öncelikli görevinin kuyruklu yıldız üzerindeki hareketlerin ölçülüp görüntülenmesi olduğunu, Philae'ye bir süre irtibat sinyali yollanmayacağını söyledi.

Alman Uzay ve Havacılık Dairesi'nin (DLR) verilerine göre Çuri kuyruklu yıldızı her saniye kütlesinden birkaç yüz kilo kaybediyor. Çuri'den birkaç dakika boyunca süren gaz püskürmesi, geçen ay Rosetta kameraları tarafından görüntülenmişti.

6,5 yıl sonra yeniden 'yaklaşacak'

Dünyanın Güneş'e uzaklığı yaklaşık 150 milyon kilometre. Dünyamız kuyruklu yıldız Çuri'den Güneş'e daha yakın olmasına rağmen koruyucu atmosfer tabakasının yoksunluğu gök cismindeki sıcaklığın 80 dereceye kadar tırmanmasına neden oluyor. DLR uzmanı Ekkehard Kührt, kuyruklu yıldızdaki hareketliliğin önümüzdeki günlerde devam edeceğini söyledi. Çuri, Güneşe en yakın pozisyonuna yaklaşık 6,5 yıl sonra yeniden ulaşacak.