T24 LogoT24 Logo
Yaşam
Deutsche Welle

Kuyruklu yıldız Çuri Güneş'e çok yaklaştı

Avrupa Uzay Ajansı'na (ESA) ait Rosetta uzay aracının takip ettiği kuyruklu yıldız Çuri, Güneş'e en yakın noktaya ulaştı. Gök cismi her saniye kütlesinden birkaç yüz kilo kaybediyor.

13 Ağustos 2015 22:00


Rosetta uzay aracı 6 milyar kilometreden fazla yol kat ettikten sonra kısaca "Çuri" olarak anılan Çuryumov-Gerasimenko/67P kuyruklu yıldızının yörüngesine geçen yıl girmişti. Rosetta, beraberindeki araştırma modülü Philae'yi gök cismine indirmiş, kuyruklu yıldız hakkında çeşitli ölçüm cihazlarıyla veri toplanmaya başlanmıştı.

Güneş'e en yakın noktaya ulaşan Çuri'nin geçişini sorunsuz bir şekilde tamamladığı açıklandı. ESA uzmanı Paolo Ferri, Çuri'nin Güneş'e yaklaşık 185 milyon kilometre mesafede olduğunu söyledi. Geçen haftalarda kuyruklu yıldızda yoğun gaz ve toz bulutu püskürmeleri yaşandığını kaydeden Ferri, "eylül ayında durumun sakinleşeceğini" belirtti. Uzman, gök cisminin parçalara ayrılma ihtimalinin sözkonusu olmadığını açıkladı.

Güvenlik mesafesi kondu

Güvenlik kaygısıyla Rosetta uzay aracı Çuri'yi 150 kilometre yerine 300 kilometre mesafeden takip ediyor. Aradaki mesafenin artışı, Çuri'de bulunan robot Philae ile temasın kopmasına neden oldu. ESA uzmanı Ferri, Rosetta'nın öncelikli görevinin kuyruklu yıldız üzerindeki hareketlerin ölçülüp görüntülenmesi olduğunu, Philae'ye bir süre irtibat sinyali yollanmayacağını söyledi.

Alman Uzay ve Havacılık Dairesi'nin (DLR) verilerine göre Çuri kuyruklu yıldızı her saniye kütlesinden birkaç yüz kilo kaybediyor. Çuri'den birkaç dakika boyunca süren gaz püskürmesi, geçen ay Rosetta kameraları tarafından görüntülenmişti.

6,5 yıl sonra yeniden 'yaklaşacak'

Dünyanın Güneş'e uzaklığı yaklaşık 150 milyon kilometre. Dünyamız kuyruklu yıldız Çuri'den Güneş'e daha yakın olmasına rağmen koruyucu atmosfer tabakasının yoksunluğu gök cismindeki sıcaklığın 80 dereceye kadar tırmanmasına neden oluyor. DLR uzmanı Ekkehard Kührt, kuyruklu yıldızdaki hareketliliğin önümüzdeki günlerde devam edeceğini söyledi. Çuri, Güneşe en yakın pozisyonuna yaklaşık 6,5 yıl sonra yeniden ulaşacak.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Avrupa Uzay AjansıRosettaGüneşPhilaePaolo FerriFerriFerri RosettaUzayHavacılık DairesiDünyanınEkkehard KührtGüneşeDeutsche Welle Türkçe DW/dpa/NH/AG

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24