Kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı

T24 - Hava sıcaklığı, Trakya ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında 1 ila 3 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak.



Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü’nce yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin kuzey kesimlerinde aralıklarla sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek yağışların, akşam saatlerinden sonra Marmara'nın doğusu ile Batı Karadeniz kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor.



Rüzgar, Türkiye'nin batısında kuzey ve kuzeydoğu, iç ve doğusunda güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara ve kuzey Ege kıyılarında'da kuvvetlice (40-60 km/sa) esecek.

Kuvvetli yağış uyarısı



Yağışların, akşam saatlerinden sonra Marmara'nın doğusu ile Batı Karadeniz kıyılarında kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (lokal dolu yağışı, sel, su baskını, taşkın, yıldırım düşmesi, ulaşımda aksamalar vb.) ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

Kuvvetli rüzgar uyarısı



Rüzgarın, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetlice (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (Ulaşımda aksamalar vb.) ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

Bazı illerde hava durumu



Bazı illerde bugün hava durumu ve sıcaklık değerleri şöyle olacak:

İSTANBUL: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçecek. Yağışların akşam saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice (30-50 km/sa) esecek. (16)

ANKARA: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde kuzey çevreleri ile gece saatlerinden sonra il geneli sağanak yağışlı (20)

İZMİR: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu (22)

ADANA: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu (30)

ANTALYA: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, , öğle saatlerinden sonra kuzeybatı ilçeleri (Elmalı ve Korkuteli) kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (26)

SAMSUN: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı (18)

ERZURUM: Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı (16)

DİYARBAKIR: Parçalı bulutlu (26)

Bölgelerde hava durumu



Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nün son verilerine göre bölgelerde hava durumu şöyle olacak:







MARMARA: Parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların akşam saatlerinden sonra doğusunda Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Bilecek ile İstanbul çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar, kuzey ve kuzeydoğu (Poyraz) yönlerden kuvvetlice (40-60 km/sa) esecek.

EGE: Az bulutlu ve açık, zamanla bölgenin kuzey ve iç kesimleri parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kütahya ve Denizli çevreleri kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar; Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu (Poyraz) yönlerden kuvvetlice (40-60 km/sa) esecek.

AKDENİZ: Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Isparta, Burdur çevreleri ile Antalya'nın kuzeybatı ilçeleri (Elmalı ve Korkuteli) kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.

İÇ ANADOLU: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde Eskişehir ve Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey çevreleri, gece saatlerinden sonra Eskişehir, Ankara, Kırıkkale ve Çankırı çevreleri aralıklı sağanak yağışlı geçecek.

BATI KARADENİZ: Parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; akşam saatlerinden sonra kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ: Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz ve Çorum çevreleri aralıklı sağanak yağışlı geçecek.

DOĞU ANADOLU: Parçalı zamanla kuzey kesimleri çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzeyi ile akşam saatlerinden sonra Ağrı, Bingöl, Tunceli, Muş ve Gece saatlerinde Iğdır çevreleri kısa süreli sağanak ve yer yer gökgürültülü sağanak yağışlı geçecek.

GÜNEYDOĞU ANADOLU: Parçalı ve az bulutlu geçecek.