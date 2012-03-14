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Yaşam

Kuvvetli yağış hangi illerde etkili olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

14 Mart 2012 14:46

 

T24 - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Adana, Osmaniye, Hatay, Antalya'nın doğu ilçeleri (Alanya, Manavgat, Serik, İbradı, Gazipaşa) ile Siirt çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış, Eskişehir, Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis ile Ankara'nın kuzey ve batı çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışlar, yer yer kuvvetli olacak.
 
Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiği bildirildi.

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