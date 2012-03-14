Kuvvetli yağış hangi illerde etkili olacak?

T24 - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Adana, Osmaniye, Hatay, Antalya'nın doğu ilçeleri (Alanya, Manavgat, Serik, İbradı, Gazipaşa) ile Siirt çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış, Eskişehir, Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis ile Ankara'nın kuzey ve batı çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışlar, yer yer kuvvetli olacak.

Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiği bildirildi.