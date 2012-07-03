Kuvvetli sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, meydana gelebilecek sel ve su baskınına karşı vatandaşlar uyarıldı.



Samsun, Ordu, Sinop ve İnebolu çevrelerinde aralıklarla kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Samsun, Ordu, Sinop ve İnebolu çevrelerinde aralıklarla yerel olmak üzere kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden, meydana gelebilecek ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Marmara, Kuzey Ege ve İç Anadolu'daki sert poyrazın, çarşambadan itibaren hafiflemesi bekleniyor.