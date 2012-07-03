Sinop'ta aşırı yağışlar su ve sel baskınına neden oldu

Sinop'un Dikmen ve Durağan ilçelerindeki yoğun yağış nedeniyle sel ve su baskınları yaşandı. İlk belirlemelere göre can kaybı bulunmuyor. Arama-kurtarma çalışmaları için 3 helikopter görevlendirildi.

Sinop'ta gece saatlerinde etkisini artıran yağış sonucu Dikmen ve Durağan ilçelerinde su baskınları yaşandı. Dikmen ilçesinde aşırı yağış sonucu yıkılan Güzelceçay Köprüsü, Samsun ile Sinop arasındaki karayolu ulaşımını kesti.

Sinop Valisi Ahmet Cengiz, Dikmen ve Durağan ilçelerinde yoğun yağış nedeniyle hasar oluştuğunu belirterek, ''Biz de kriz merkezi oluşturduk. İlimizdeki yoğun yağış sonucu ilk belirlemelere göre can kaybı bulunmamakta'' dedi.

Dikmen'de mahsur kalan 5 kişilik bir ailenin kurtarıldığını dile getiren Cengiz, arama-kurtarma ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) da Sinop'ta yaşanan su ve sel baskınları sonucu arama-kurtarma çalışmaları için Genelkurmay Başkanlığı'na ait 2 ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait 1 olmak üzere toplam 3 adet arama-kurtarma helikopteri görevlendirildiğini açıkladı.



Çarşamba'yı sel aldı



Şiddetli fırtına ve sağanak Samsun'un Çarşamba ilçesinde de etkili oldu. Şiddetli rüzgar çok sayıda köyde ağaçları yerinden söktü. Elektrik direklerini devirdi, enerji nakil hatlarında meydana gelen zarar nedeniyle 28 köyde elektrik kesintisi oldu.

İlçe merkezinde de şiddetli yağmur etkili oldu. Sanayi sitesi ve sebze hali mevkiinde çok sayıda evi su bastı, sürücüler yollarda zor anlar yaşadı.

Samsun şehir merkezinde de sağanak nedeniyle su dolan bazı caddelerde ulaşım aksadı.



Meteoroloji'den kuvvetli sağanak uyarısı



Bu arada Meteoroloji’den yapılan açıklamada, Samsun, Ordu, Sinop ve İnebolu çevrelerinde aralıklarla yerel olmak üzere kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden, meydana gelebilecek ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.