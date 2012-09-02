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Yaşam

Kuveytli komutanın kızı Uludağ’da kayboldu

Jandarma ekipleri, Kuveytli turisti bir uçurumun kenarında şoka girmiş halde buldu.

02 Eylül 2012 19:50

 

Kuveytli bir generalin kızı olan Ayşe Abdullah Alsıllaili, tatil için geldiği Uludağ’da kayboldu. Ekipler, Alsıllaili’yi 5 saat sonra bir uçurumun kenarında buldu.
 
Alınan bilgiye göre, ailesiyle 10 gün önce Kuveyt'ten Bursa'ya gelen 22 yaşındaki Ayşe Abdullah Alsıllaili, Uludağ'ın Sarıalan mavkisinde yemek yedikten sonra 18.00 sıralarında çevrede gezinmek isterken kayboldu.
 
Bölgeye gelen arama kurtarma görevlileri, Alsıllaili ile telefon bağlantısı kurmayı denedi.
 
Bir müddet telefon bağlantısıyla genç kızın yeri tespit edilmeye çalışıldı, ancak kızın cep telefonunun şarjının bitmesi üzerine iletişim kesildi.
 
Daha sonra bölgeye dağılarak arama yapan jandarma ekipleri, Kuveytli turisti bir uçurumun kenarında şoka girmiş halde buldu.
 
Kuveytli turist, mahsur kaldığı yerden kurtarma ekipleri tarafından yaklaşık bir saatlik çalışma sonucu çıkarıldı.
 
Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılan turistin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
 
Kuveyt'te general olan Ayşe'nin babası Yusuf Abdullah Alsıllaili, kızının bulunmasının ardından rahat bir nefes aldıklarını söyledi.
 

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