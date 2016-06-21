Kutupta piyano resitali

Dünyacanlü İtalyan bestekâr Ludovico Einaudi, ‘Elegy for the Arctic’ (Kutuplar İçin Ağıt) isimli bestesini Norveç buzullarında çaldı.

Habertürk'ün haberine göre, Kuzey Kutbu’nda Svalbard Bölgesi’ndeki Wahlenbergbreen Buzulu önünde, buzlar üzerine inşa edilen asma bir platformda performans sergileyen ünlü sanatçı, eserini bestelerken “dünya çapında buzulların korunması için ses çıkaran 8 milyondan esinlendiğini” belirtti.

Dünyanın en büyük çevre örgütlerinden Greenpeace tarafından Facebook üzerinden paylaşılan videoda buzulların ve okyanusun görkemli manzarası rüzgâr ve çığ görüntüleriyle birleşti.