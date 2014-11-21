Kutup ayısı kalmayacak

Dünya Doğal Hayatı Koruma Vakfı tarafından yapılan açıklamaya göre, 2004 yılında, ABD’nin
Alaska eyaleti ve Kanada’nın kuzeybatısında bin 500 kutup ayısı yaşıyordu.
Son sayım, şu anda bölgede yaşayan
kutup ayısı sayısının 900’e gerilediğini ortaya koydu.
Dünya Doğal Hayatı Koruma Vakfı, söz
konusu verileri Ecological Applications adlı dergide
yayınlanan bir araştırmaya dayandırdı. Kanadalı ve ABD'li bilim insanları araştırmada, iklim
değişikliğinin hayvanların yaşamını tehdit ettiğini vurguladı.
Dünya çapında kutup ayılarının
toplam sayısının yaklaşık 20 bin ila 25 bin olduğu tahmin
ediliyor.
Çevre örgütleri Kuzey Kutup Denizi'nde hava sıcaklığının son 100 yılda 5 derece kadar
yükseldiğine dikkat çekiyor.