Kutup ayısı kalmayacak

Dünya Doğal Hayatı Koruma Vakfı tarafından yapılan açıklamaya göre, 2004 yılında, ABD’nin

Alaska eyaleti ve Kanada’nın kuzeybatısında bin 500 kutup ayısı yaşıyordu.

Son sayım, şu anda bölgede yaşayan

kutup ayısı sayısının 900’e gerilediğini ortaya koydu.

Dünya Doğal Hayatı Koruma Vakfı, söz

konusu verileri Ecological Applications adlı dergide

yayınlanan bir araştırmaya dayandırdı. Kanadalı ve ABD'li bilim insanları araştırmada, iklim

değişikliğinin hayvanların yaşamını tehdit ettiğini vurguladı.

Dünya çapında kutup ayılarının

toplam sayısının yaklaşık 20 bin ila 25 bin olduğu tahmin

ediliyor.

Çevre örgütleri Kuzey Kutup Denizi'nde hava sıcaklığının son 100 yılda 5 derece kadar

yükseldiğine dikkat çekiyor.

