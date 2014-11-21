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Yaşam
Deutsche Welle

Kutup ayısı kalmayacak

İklim değişikliği kutup ayılarını tehdit etmeye başladı. Alaska’da ve Kanada’nın kuzeybatısındaki kutup ayılarının sayısı 900’e düştü.

21 Kasım 2014 17:57

Dünya Doğal Hayatı Koruma Vakfı tarafından yapılan açıklamaya göre, 2004 yılında, ABD’nin
Alaska eyaleti ve Kanada’nın kuzeybatısında bin 500 kutup ayısı yaşıyordu.
Son sayım, şu anda bölgede yaşayan
kutup ayısı sayısının 900’e gerilediğini ortaya koydu.
Dünya Doğal Hayatı Koruma Vakfı, söz
konusu verileri Ecological Applications adlı dergide
yayınlanan bir araştırmaya dayandırdı. Kanadalı ve ABD'li bilim insanları araştırmada, iklim
değişikliğinin hayvanların yaşamını tehdit ettiğini vurguladı.
Dünya çapında kutup ayılarının
toplam sayısının yaklaşık 20 bin ila 25 bin olduğu tahmin
ediliyor.
Çevre örgütleri Kuzey Kutup Denizi'nde hava sıcaklığının son 100 yılda 5 derece kadar
yükseldiğine dikkat çekiyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

KanadaDoğal Hayatı Koruma VakfıABD AlaskaEcological ApplicationsABDKuzey Kutup DeniziDeutsche Welle Türkçe AFP/dpaBS/AG

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